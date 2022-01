‘Coronasteun belandt vaak in de verkeerde zakken’

Waar enerzijds horeca en winkels pleiten voor meer coronasteun, verdwijnt bij andere bedrijven staatssteun in de kas terwijl dat helemaal niet nodig is. Dat bericht onder meer De Telegraaf op basis van een anonieme accountant.

Bedrijven die niet of nauwelijks last hebben van de coronamaatregelen kunnen dankzij de manier waarop het omzetverlies wordt berekend toch NOW en TVL aanvragen. Een accountant ‘met veel agrarische klanten’ schetst de situatie, die vooral bij seizoensbedrijven speelt, aan de krant: ‘Sommige kwekers hebben de ene helft van het jaar wel omzet en de andere helft nooit. Maar de referentieperiode voor de NOW is de gemiddelde kwartaalomzet uit 2019. Dat is de jaaromzet gedeeld door vier, waardoor een kwartaal waarin nooit omzet wordt gemaakt opeens wel omzet heeft. Als het kwartaal uit 2020 of 2021 zonder omzet vergeleken wordt met de periode uit 2019, is altijd sprake van een gigantisch omzetverlies en dus kan het bedrijf aanspraak maken op steun.’ Dat wordt beaamd door hoogleraar externe verslaggeving Arjan Brouwer, ook hoofd vaktechniek bij PwC. ‘Er zijn veel meer bedrijven die technisch recht hebben op steun, maar niet als je kijkt naar de geest waar de steun voor bedoeld is.’

80% belandt in verkeerde zakken

Het ministerie van Sociale Zaken laat weten de problematiek te kennen en geeft aan dat de steunregelingen snel in elkaar zijn gezet om snel veel bedrijven te kunnen helpen. ‘Vanaf het prille begin heeft de overheid wel een moreel appel gedaan op bedrijven om geen misbruik te maken van de steun.’ Maar de anonieme accountant merkt daar niet veel van; van de dertig steunaanvragen die hij per kwartaal doet, belandt ‘zeker 80% in de verkeerde zakken’.

Volgens Brouwer kampen de grote accountantskantoren minder met oneigenlijke steunaanvragen. Hij geeft aan dat enkele tientallen PwC-klanten met het ethische dilemma te maken kregen en daarvan hebben de meeste afgezien van de steun. ‘Maar 90% wil toch doorzetten zolang we binnen de regels blijven. Als accountant worstel ik daar gigantisch mee.’

Vals verhaal gaat te ver

De NBA ziet dat ook terug bij de leden. ‘Belangrijk is dat de accountant met de organisatie in gesprek gaat en een moreel appel doet. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de onderneming om af te zien van de steun, of die aan te vragen.’ Brouwer zegt dat de accountant uiteindelijk ook de doorzetters een goedkeurende verklaring moet geven bij de verantwoording. ‘Een agent kan ook geen boetes uitdelen aan automobilisten die op de snelweg 100 rijden waar dat mag, omdat hij het persoonlijk veiliger vindt als er 80 wordt gereden.’ Hij vindt het een optie om ondernemers te laten onderbouwen waarom ze een beroep doen op de steun. ‘Een ‘vals’ verhaal op papier zetten, zal veel bedrijven te ver gaan.’ Maar zo’n verklaring vindt het ministerie van Economische Zaken geen goed idee, omdat dat de snelheid van afhandelen in de weg zit.

Bron: De Telegraaf