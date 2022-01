Ondernemersorganisaties: lockdown niet meer te doen

Het beleid moet er volledig op worden gericht om de economie weer te openen vanaf 15 januari. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in aanloop naar het aflopen van de huidige lockdown per 14 januari. ‘Voor ondernemers is de lockdown niet meer te doen, voor de hele samenleving niet en alle andere landen in Europa zijn ook grotendeels open. Daarnaast weten we inmiddels meer van de Omikron-variant dan begin december.’

Reserves volledig uitgeput

‘De lockdown was in december, gelet op de situatie toen, waarschijnlijk onontkoombaar. Tegelijk weten we inmiddels meer van Omikron en wijkt Nederland in Europa qua beleid steeds sterker af van alle andere EU-lidstaten. Daarnaast zijn de reserves van ondernemers in sectoren als de horeca, de retail en de evenementen inmiddels volledig uitgeput’, aldus de ondernemersorganisaties. Zij wijzen er daarbij op dat de groep oudere kwetsbare Nederlanders inmiddels in grote mate een boosterprik heeft gehad, wat de kans op ernstige ziekte en ziekenhuisopname flink verlaagt. Ook in buurlanden is de economie ondanks oplopende besmettingsaantallen en met vergevorderde boostercampagnes ondertussen grotendeels open. Dit leidt tot steeds meer scheve gezichten; Nederlanders die net over de grens wel mogen winkelen of naar een restaurant of museum mogen, maar hier nog altijd niet.’

Uitgaan van wat wel kan

‘Met een nieuw kabinet en nu COVID endemisch wordt moet alles, net als in andere Europese landen, erop gericht zijn te kijken wat voortaan wel kan in plaats van lockdowns en andere beperkingen handhaven.’ MKB-Nederland en VNO-NCW gaan hier graag over in gesprek met het nieuwe kabinet om dit zo snel mogelijk vorm te geven met het aflopen van de huidige lockdown per vrijdag aanstaande. ‘Eén ding is glashelder: de huidige situatie is niet langer houdbaar voor ondernemers in de getroffen sectoren.’

Quarantaineregels aanpassen om economie draaiend te houden

Verder moet volgens de ondernemersorganisaties snel een oplossing worden gevonden voor de steeds knellender -en onlangs nog aangescherpte- quarantaineregels. ‘Nu zitten veel mensen onnodig thuis en dit brengt veel ondernemingen en instellingen in de problemen, zeker als niet kan worden thuisgewerkt.’ Volgens de ondernemersorganisaties kan de oplossing -net als in België- onder meer worden gevonden in het meewegen van de boosterprik. Heb je die gehad en heb je geen klachten, dan hoef je na contact met een besmet persoon en een negatieve test niet in quarantaine. Vanwege de korte incubatietijd van de Omikron-variant zou je verder al na drie dagen quarantaine moeten kunnen testen en bij een negatief resultaat weer aan het werk moeten kunnen.

Oplossingen vinden voor getroffen ondernemers

Verder is het zaak dat er snel een oplossing wordt gevonden voor de vele schrijnende gevallen onder ondernemers die nog altijd buiten de steunregelingen vallen, zeggen de ondernemersorganisaties. Actieve begeleiding en maatwerk voor hen is cruciaal, net als bij schuldhulpverlening voor burgers. De Tweede Kamer heeft het kabinet onlangs ook opgeroepen in actie te komen voor deze groep die telkens tussen wal en schip valt. Voor velen dringt inmiddels ook echt de tijd. Verder vragen de ondernemersorganisaties opnieuw aandacht voor het ontbreken van compensatie voor het inkomen van ondernemers en een goede ‘stoppersregeling’, zodat ondernemers privé niet aan de situatie onder door hoeven te gaan.

Bron: MKB-Nederland