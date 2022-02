Land Cruiser niet uitsluitend geschikt voor goederenvervoer, bijtelling terecht

De Land Cruiser waar de dga van een tuinbouwbedrijf in rondreed is niet uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen en de Belastingdienst heeft daarom terecht een correctie privégebruik auto aangebracht. Dat heeft gerechtshof Den Haag onlangs geoordeeld. Het hof komt daarmee tot dezelfde conclusie als de rechtbank.

Het tuinbouwbedrijf had vanaf 16 juni 2017 tot en met 31 december 2018 mede voor privédoeleinden een Toyota Land Cruiser met een cataloguswaarde van € 94.191 ter beschikking gesteld aan de dga. De dga beschikte privé niet over een auto. Er werd geen bijtelling wegens privégebruik bij zijn loon in aanmerking genomen.

De Belastingdienst deed boekenonderzoek en legde daarna naheffingsaanslagen loonheffingen en verzuimboetes aan het tuinbouwbedrijf op.

Gerechtshof

Bij het hof draaide het vervolgens om de vraag of er terecht bijtelling voor privégebruik in aanmerking is genomen door de fiscus en of de betaalde eigen bijdrage aftrekbaar is.

Het hof is met de rechtbank van oordeel dat de door de dga aangevoerde feiten en omstandigheden onvoldoende zijn om de conclusie te kunnen rechtvaardigen dat de auto naar aard en inrichting uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. De enkele stelling dat de Land Cruiser in het kentekenregister staat geregistreerd als bestelwagen met inrichtingscode opleggertrekker is daartoe onvoldoende. Uit de overgelegde foto’s blijkt bovendien niet dat de Land Cruiser beschikt over een bijzondere inrichting met het oog op het vervoer van goederen en blijkt wel dat het voertuig beschikt over vijf volwaardige zitplaatsen.

De Belastingdienst heeft dan ook terecht de correctie privégebruik auto aangebracht, oordeelt het hof. De door de dga betaalde eigen bijdrage op de forfaitaire bijtelling mag bovendien niet in mindering worden gebracht.