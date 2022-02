Onderzoek Belastingdienst: veel fouten in aangifte loonheffingen

Uit onderzoek naar correcties op de aangifte loonheffingen bij publieke organisaties bleek dat 62 procent één of meerdere correcties had. Dit staat in het recent gepubliceerde Rapport analyse niveau toezicht achteraf van de Belastingdienst.

Voor de aangifte loonheffingen scoorden de volgende oorzaken van fouten het hoogste: verzuim van de organisatie, deskundigheid van de organisatie en de opzet, het bestaan en de werking van beheersingsmaatregelen. De soorten fouten binnen de aangifte loonheffingen betreffen beloningen, de werkkostenregeling en dienstbetrekking/inhoudingsplicht.

De analyse van het niveau van toezicht heeft betrekking op de periode 2016 tot en met 2019 en heeft betrekking op het toezicht achteraf van de Belastingdienst voor de vier grote middelen: inkomstenbelasting, loonheffing, omzetbelasting en de vennootschapsbelasting en de doelgroepen Particulieren, Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en Grote Organisaties.

Door het relateren van de aangebrachte correcties in de aangiften IH voor Particulieren en MKB, loonheffingen (LH), omzetbelasting (OB) en Vpb voor MKB aan het nalevingstekort wordt duidelijker geïllustreerd dat de Belastingdienst aan het nalevingstekort werkt en aan het voorkomen van fouten en het corrigeren daarvan als deze zich toch voordoen.

Correcties op de loonheffing zijn alleen bij organisaties zonder winstoogmerk onderzocht. Hieruit bleek dat 62 procent één of meerdere correcties had.

Oorzaak fouten?

In het onderzoek (2017) is aan de controleleiders gevraagd om aan te geven in hoeverre de oorzaak van de fout in de complexiteit van de regelgeving lag, of in een pleitbaar standpunt, de opzet, het bestaan en/of werking van de fiscale beheersing, of de deskundigheid van de organisatie en/of zijn adviseur/loonservicebureau.

Voor de loonheffing scoorden de volgende oorzaken het hoogste:

verzuim van de organisatie;

deskundigheid van de organisatie en de opzet;

het bestaan en de werking van beheersingsmaatregelen.

Soorten fouten

In het vervolgonderzoek is ook gekeken naar de soorten fouten. De meest voorkomende onderwerpen zijn:

beloningen;

de werkkostenregeling; en

dienstbetrekking/inhoudingsplicht.

Rapport analyse niveau toezicht achteraf