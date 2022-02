Wetsvoorstel tegen belastingontwijking opgeschoven

Staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën heeft vanwege ‘herprioritering’ een wetsvoorstel opgeschoven waarmee een belastinglek moet worden aangepakt. Dat blijkt uit een Kamerbrief waarin Van Rij vorige week aangaf waar de prioriteiten de komende tijd liggen. In het FD klinkt er kritiek op het uitstel.

Anonimiseren van vermogen

Het gaat om het wetsvoorstel Aanpassing kwalificatiebeleid (buitenlandse) rechtsvormen. In het voorstel wordt nader gedefinieerd wanneer commanditaire vennootschappen (CV’s) in Nederland belasting moeten betalen. Daarmee zou onder anderen het anonimiseren van vermogen via een cv of familiefonds niet meer mogelijk zijn. Binnen de huidige regels is het namelijk soms mogelijk om winstbelasting te ontwijken via zogeheten hybride mismatches.

Belastingadviseurs zijn tegen

De vorige staatssecretaris van Financiën, Hans Vijlbrief, heeft vorig jaar een consultatie gehouden over het wetsvoorstel. Daaruit bleek dat belastingadviseurs tegen het plan zijn, omdat de wijziging ook gevolgen heeft voor binnenlandse situaties waarbij geen sprake is van mismatches. Vermogende Nederlanders gebruiken de open cv om privé geen inkomstenbelasting te hoeven betalen over hun vermogen.

Uitstel

Staatssecretaris Vijlbrief wilde de wetswijziging aanvankelijk per 1 januari van dit jaar al in laten gaan, maar dat is niet gelukt. In de prioritering die zijn opvolger Van Rij nu naar de Kamer heeft gestuurd, staat dat invoering nu pas in het derde kwartaal van 2023 staat gepland.

Bron: FD