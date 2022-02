Van Rij deelt beleidsprioriteiten Fiscaliteit en Belastingdienst met Kamer

Staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de Tweede Kamer per brief laten weten waar zijn prioriteiten in deze kabinetsperiode liggen.

Herstel van vertrouwen

Het coalitieakkoord bevat een grote opdracht voor het verbeteren van de relatie tussen burger en overheid en het herstel van vertrouwen. Het vertrouwen van de samenleving dat de Belastingdienst zijn maatschappelijke taak zorgvuldig en verantwoordelijk uitvoert, is onder druk komen te staan. Samen met de Belastingdienst werkt de staatssecretaris de komende jaren aan het terugwinnen van dit vertrouwen. Uitgangspunt daarbij is dat de Belastingdienst burgers en bedrijven centraal stelt en hierbij werkt aan snelle, betrouwbare en zorgvuldige behandeling, deskundige en persoonlijke ondersteuning en effectief toezicht en fraudebestrijding.

Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de basis van de organisatie op orde is, bijvoorbeeld de ICT, en natuurlijk ook dat de Belastingdienst rechtstatelijk handelt zoals bij de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Belangrijk voor het terugwinnen van vertrouwen is ook dat de overheid openstaat voor signalen en dat gemaakte fouten worden erkend en opgelost. Dit betekent bijvoorbeeld dat het recht doen aan de benadeelden van de Fraude Signaleringsvoorziening een belangrijke prioriteit is voor komende periode.

Vijf belangrijke beleidsthema’s

De staatssecretaris voorziet in het verlengde van het coalitieakkoord vijf belangrijke beleidsthema’s

voor de komende kabinetsperiode:

Klimaat Ondernemen Inkomen en arbeid Vermogen Wonen en gezondheid.

Naast deze beleidsthema’s heeft Van Rij de ambitie om de eerste stappen te zetten voor vereenvoudiging en hervorming van het belastingstelsel.

1 Beleidsthema Klimaat

Introduceren systeem betalen naar gebruik – Zelfstandig wetstraject Aanscherpen CO2-heffing industrie – Belastingplan 2023 Introduceren minimum CO2-prijs industrie – Belastingplan 2023 Aanpassen tariefstructuur energiebelasting voor glas/elektra (onderdeel 1 van 5 samenhangende maatregelen) – Belastingplan 2023 Verlagen tarief ODE 2e en 3e schijf (onderdeel 2 van 5 samenhangende maatregelen) – Belastingplan 2023 Gebruik envelop Hermans (onderdeel 3 van 5 samenhangende maatregelen) – Belastingplan 2023 Schuif energiebelasting 1e schijf (onderdeel 4 van 5 samenhangende maatregelen) – Belastingplan 2023 Compensatie energierekening groen gas (onderdeel 5 van 5 samenhangende maatregelen) – Belastingplan 2023 Loslaten koppeling SDE/ODE i.r.t. energiebelasting – Belastingplan 2023 Afbouwen vrijstelling bpm bestelauto’s ondernemers – Belastingplan 2023 Verhogen vliegbelasting – Belastingplan 2023 Afschaffen vrijstellingen voor mineralogische en metallurgische procedés – Belastingplan 2024 Beperken inputvrijstelling elektriciteitsopwekking wkk – Belastingplan 2024 Afschaffen verlaagd tarief glastuinbouw – Belastingplan 2024 Verhogen budget EIA – Geen wetgeving nodig Verhogen budget MIA/VAMIL – Geen wetgeving nodig

2 Beleidsthema Ondernemen

Verbeteringen om bedrijfsopvolgingsregeling eenvoudiger en eerlijker te maken terwijl tegelijk oneigenlijk gebruik wordt tegengegaan – Zelfstandig wetstraject met indiening in 2023 (met

uitwijkmogelijkheid naar Belastingplan 2024) Implementatie internationale/Europese afspraken Pijler 2 – Belastingplan 2023 Afschaffen middelingsregeling – Belastingplan 2023

3 Beleidsthema Inkomen en arbeid

Pakket lastenverlichting – Kabinetsperiode via Belastingplannen Zelfstandigenaftrek verlagen – Belastingplan 2023 Uitfaseren inkomensafhankelijke combinatiekorting – Belastingplan 2023, Belastingplan 2024 of

Fiscale verzamelwet 2024 Verhogen onbelaste reiskostenvergoeding – Belastingplan 2024 of Fiscale verzamelwet 2024

4 Beleidsthema Vermogen

Verhoging maximumbedrag € 500.000 naar € 700.000 in wetsvoorstel excessief lenen – Al als zelfstandig wetstraject ingediend, verhoging volgt via nota van wijziging Heffing op werkelijk rendement in box 3 – Zelfstandig wetstraject Belasten verhuurd vastgoed box 3 (leegwaarderatio) – Belastingplan 2023 Verhogen heffingsvrij vermogen box 3 – Belastingplan 2023 Afschaffen schenkingsvrijstelling eigen woning – Belastingplan 2023 (inwerkingtreding per

1 januari 2024) Algemeen tarief overdrachtsbelasting naar 9 procent – Belastingplan 2023

5 Beleidsthema Wonen en gezondheid

Lopende en toekomstige wetstrajecten

Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten – TK (laatste stap wetgevingsoverleg) Afbouwen salderingsregeling voor kleinverbruikers – TK (laatste stap Nota n.a.v. verslag) Delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen (waaronder FSV) – TK (aangehouden bij stemmingen) CO2-minimumprijs elektriciteit – EK (laatste stap Memorie van Antwoord)

Nog in te dienen wetsvoorstellen