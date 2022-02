FIOD en douane vermoeden accijns- en BTW-fraude bij scheepsbevoorrader

De FIOD heeft dinsdag twee verdachten aangehouden en doorzoekingen verricht in een gezamenlijk onderzoek met de douane naar accijnsfraude, valsheid in geschrift en onjuiste aangifte omzetbelasting.

Een 57-jarige man uit Wassenaar en een 25-jarige man uit Barendrecht zijn aangehouden en voor verhoor overgebracht naar een politiebureau in Rotterdam. De doorzoekingen vonden plaats in een woning en drie bedrijfspanden in Wassenaar, Rotterdam en Valkenswaard. Er is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie, contant geld en telefoons.

Scheepsbevoorrader

De 57-jarige verdachte is eigenaar van een bedrijf dat schepen en haar bemanningen bevoorraadt en biedt onder andere accijnsgoederen, zoals sigaretten en gedistilleerde drank, aan. Voor zeeschepen geldt onder voorwaarden dat voor accijnsgoederen geen accijns hoeft te worden betaald als die aan boord worden gebruikt.

Frauduleuze constructie

Het vermoeden is dat de verdachten de accijnsgoederen niet leverden aan zeeschepen maar aan derden, zoals supermarkten, nachtwinkels en particulieren. Op papier leek het alsof er leveringen hadden plaatsgevonden op de schepen. Tijdens controles door de douane in de logboeken van de kapiteins, kwamen de leveringen niet naar voren. Op de tijdstippen dat de goederen zouden zijn bezorgd, waren de schepen al vertrokken. Met deze frauduleuze constructie is de Nederlandse Staat mogelijk minimaal 1,6 miljoen euro aan accijns en btw misgelopen, meldt de FIOD.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD