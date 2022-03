Geen Europees akkoord over minimumtarief vennootschapsbelasting

De ministers van Financiën binnen de EU zijn het in Brussel niet eens geworden over een minimumtarief van 15 procent voor de vennootschapsbelasting. De fiscale maatregel zou moeten gaan gelden voor multinationals met een jaaromzet van 750 miljoen euro of meer en is gebaseerd op een wereldwijd akkoord tussen bijna 140 landen over een grootscheepse hervorming van het internationale belastingstelsel.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire, onder wiens voorzitterschap de onderhandelingen tussen de lidstaten plaatsvinden, had deze maand tot een akkoord willen komen. De lidstaten hebben tot nu toe echter geen unanimiteit kunnen bereiken. De Fransen hopen nu begin april, als de ministers in Luxemburg bij elkaar komen, alsnog alle lidstaten op één lijn te kunnen krijgen.

Wereldwijde belastingherziening

Het minimumtarief van 15 procent is onderdeel van een beoogde wereldwijde belastingherziening, die is bedoeld om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. Een ander element van die herziening is dat bedrijven belasting moeten gaan betalen in de landen waar hun klanten zitten, en niet alleen in het land waar de hoofdvestiging staat. Er moet nog wetgeving komen over hoe de winsten eerlijk over de landen verdeeld moeten worden. Onder meer Polen vindt dat het minimumtarief van 15 procent moet worden gekoppeld aan wetgeving over de herverdeling van de belastingrechten.

Nederland

Nederland stemde wel in met het voorstel van een minimumtarief van 15 procent, dat in december werd ingediend en al op 1 januari 2023 van kracht kan worden. Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) had graag nu al een akkoord gezien, maar deelt het Franse optimisme. “Ik heb alle vertrouwen in de gaven van de Franse diplomatie”, zei hij na de vergadering.

ANP/AV