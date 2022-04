Ondernemers ontvangen brief met overzicht coronaschulden

Om duidelijkheid te geven over de opgebouwde schuld van ondernemers tijdens de coronacrisis stuurt de Belastingdienst vanaf deze week 270.000 ondernemers een brief met een overzicht van de coronaschuld die zij tot 31 januari 2022 hebben opgebouwd, meldt de fiscus. Vanaf 1 oktober beginnen ondernemers met het afbetalen van deze schulden.

Bijzonder uitstel van betaling

In totaal maakten 385.000 ondernemers tijdens de coronacrisis gebruik van het bijzonder uitstel van betaling. Zij hoefden daardoor tijdelijk niet te voldoen aan het betalen van bijvoorbeeld belastingaanslagen van btw en loonheffing. In totaal gaat het om 20,2 miljard euro belastingschuld. Sinds 1 april is dit bijzondere uitstel van betaling gestopt. Op dit moment heeft 90% van deze ondernemers al een deel of zelfs de volledige schuld afgelost. De 270.000 die nog wel schuld hebben, ontvangen de brief met het overzicht.

Schuld aflossen in termijnen

Ondernemers krijgen vanaf 1 oktober 2022 5 jaar de tijd om hun schuld af te lossen, in vaste bedragen per maand. Over deze termijnen staat in de brief ook meer informatie, meldt de fiscus. Op de website van de Belastingdienst geeft een speciale rekentool inzicht in de mogelijke termijnbedragen. Over de definitieve termijnen krijgen ondernemers in de zomer van 2022 meer informatie.

Overzicht belangrijk voor jaarrekening

“We willen ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen in het aflossen van hun schuld. Daarom staat in de brief hoe ze daarbij geholpen kunnen worden. Door ons, maar ook door andere schuldeisers”, verduidelijkt Jack Schilder, adviseur voor inning en betalingsverkeer bij de Belastingdienst. “Ik ben blij dat we ondernemers dit overzicht kunnen bieden. We kondigden de brief ook eerst aan bij belastingadviseurs. Die reageerden enthousiast. Ze geven aan dat het tussentijdse overzicht heel belangrijk is voor bijvoorbeeld de jaarrekening, om zeker te weten dat alle schulden in beeld zijn. En het geeft inzicht in hoeveel er is af te lossen. Er leeft veel onzekerheid bij ondernemers vanwege de complexiteit van de situatie van de afgelopen 2 jaar. Met deze brief hopen we een deel van de onzekerheid weg te nemen.”