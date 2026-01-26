Steeds meer ondernemers willen coronabelasting terug

Een groeiende groep ondernemers vraagt bij de Belastingdienst om teruggave van belasting die ze in coronatijd hebben betaald.

Ze voelen zich benadeeld omdat bij concurrenten soms de belastingschuld wordt kwijtgescholden, zo schrijft het FD, dat sprak met Daan Broekman uit Utrecht. Hij heeft een modezaak en vindt het niet eerlijk dat belasting- en UWV-schulden van mediabedrijf Audax wél zijn kwijtgescholden. Broekman betaalde wel belasting, waardoor hij nu minder ruimte heeft om te investeren en minder financiële slagkracht.

Concurrentievervalsing

De coronarekening voor zijn zaak bedraagt anderhalf miljoen, heeft hij berekend. Hij moest bijvoorbeeld extra lenen tegen een hogere rente voor de renovatie van een pand. Kwijtschelden van belastingen vindt Broekman concurrentievervalsing. Hij probeert ondernemers bij elkaar te krijgen die er hetzelfde over denken.

Bij de Belastingdienst heeft hij al een verzoek om compensatie ingediend en branchevereniging Inretail heeft een modelbrief gemaakt waarmee ondernemers om compensatie kunnen vragen. Die brief zou inmiddels zo’n 70 keer zijn gedownload.

Veel saneringsverzoeken

De fiscus zegt niet te weten bij hoeveel bedrijven de coronabelastingschuld (deels) is kwijtgescholden. Wel is bekend dat eind 2025 meer dan 12.000 bedrijven een saneringsverzoek hebben gedaan. Schuldanering is mogelijk na toetsing van de levensvatbaarheid. Volgens het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK) bleek de laatste jaren dat een groot deel van de verzoekers levensvatbaar is, mits voor de coronaschuld een oplossing werd gevonden.

Weinig kans

Meerdere bedrijven kregen (grotendeels) kwijtschelding, zoals de Nijmeegse horecaondernemer Khalid Oubaha. Concurrenten uit de stad hebben ook bij de Belastingdienst aangeklopt, maar hebben nog geen afspraak kunnen maken. Volgens advocatenkantoor Dirkzwager hebben ze weinig kans. “Ondernemers die nu alsnog compensatie willen, hadden gewoon eerder aan de bel moeten trekken.”

