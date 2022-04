‘Belastingverhoging ondernemers moet box 3-gat dichten’

Volgens het FD gaan ondernemers, artsen en advocaten met een eigen bv via een belastingverhoging in box 2 meebetalen aan het compenseren van spaarders die te veel belasting hebben betaald in box 3.

Het kabinet gaat dat volgens de krant deze week aankondigen. De Hoge Raad oordeelde eind vorig jaar dat het fictieve rendement dat de fiscus hanteert voor de box 3-belasting discrimineert: van spaarders wordt ten onrechte aangenomen dat zij ook een deel beleggen. Dat kan de overheid op jaarbasis miljarden kosten en de compensatie voor spaarders die de laatste vijf jaar te veel zouden hebben betaald kan ook in de miljarden lopen. Volgens voormalig raadsheer in de belastingkamer van de Hoge Raad Bernard Bavinck zouden mogelijk ook beleggers nog belasting kunnen terugvragen. ‘Er komen zeker procedures over de compensatieregeling.’

Vastgoedbeleggers

De nieuwe opzet van box 3 moet voor het paasweekend bij de Tweede Kamer worden ingediend. Het FD verwacht dat in elk geval vastgoedbeleggers er slechter vanaf gaan komen. Hoogleraar fiscale economie Edwin Heithuis (BDO) vindt dat terecht. ‘Ik zou zeggen: kijk eerst eens of je daar wat meer kunt weghalen voordat je het buiten box 3 gaat zoeken. Daar zitten ook dga’s bij die geld uit hun bv hebben geleend om daarmee in box 3 te beleggen in aandelen of vastgoed.’

Pretbox aanpakken

Maar staatssecretaris Van Rij is ook op zoek naar winst in box 2, wat in lijn is met de wens van partijen als GroenLinks en D66, die de ‘pretbox’ willen aanpakken. Houders van een aanmerkelijk belang bleven in het regeerakkoord nog buiten schot. ‘Het kabinet kan deze belastingbetalers zwaarder aanslaan in box 2, of kan de winstbelasting verhogen die al in de bv wordt betaald.’ RB-directeur Sylvester Schenk is niet verrast: ‘Het imago van de dga is niet best in Den Haag.’ Hij ziet meer iets in het tijdelijk verlagen van het tarief in box 2. Dan zouden dga’s meer reserves uit hun bv’s aan zichzelf uitkeren.

Bron: FD