PODCAST | De generatiewisseling in het familiebedrijf: ‘het zwaarste proces dat ik heb meegemaakt’

Familiebedrijven: bijna elke accountant komt ze in de dagelijkse praktijk tegen. Een vaste uitdaging voor deze ondernemingen is de generatiewissel. Hoe verhoudt de familiestrategie zich tot de bedrijfsstrategie? Daarover gaat deze nieuwe aflevering van onze podcastserie: Een kijkje in de keuken van het familiebedrijf.

In deze tweede aflevering nemen we een kijkje in de keuken van het familiebedrijf MAS Dienstverleners. Dat doen we met oprichter Rahma El-Mouden. Zij kwam op 16-jarige leeftijd naar Nederland, als dochter van een imam. Jaren werkte ze zelf in de facilitaire dienstverlening tot ze in 1997 besloot haar eigen onderneming op te richten: Multicultureel Amsterdams Schoonmaakbedrijf, ofwel MAS. Dat haar onderneming een familiebedrijf zou zijn, was haar vanaf het begin duidelijk.

De generatiewissel: een kwestie van je wensen uitspreken

In deze podcast vertelt zij openhartig over hoe haar bedrijf samenvalt met hoe zij haar leven leidt. El-Moudens betrokken rol bij de opbouw van haar onderneming en haar eigen visie op het familiebedrijf maken van de overdracht een spannende exercitie – het ‘zwaarste proces’ dat ze in het bedrijf heeft meegemaakt, noemt ze het zelf in het interview: ‘Je mag niet over je graf regeren, maar je mag wel je wensen uitspreken over de toekomst van je bedrijf.’ El-Moudens persoonlijkheid kleurt sterk hoe ze met de overdracht van haar bedrijf omgaat. Voor haar is het belangrijk dat het bedrijf door een vrouw wordt geleid. Maar haar dochter heeft andere karaktertrekken dan zijzelf. En ook haar man en haar zoon hebben een rol in de generatiewissel. Dat alles heeft impact op de vormgeving van dit proces.

Onbesproken zaken aan het licht brengen

Dat de opvolging niet alleen een proces van lange adem is, maar ook van de nodige diepgang, weet Machiel Gosschalk, als Next Gen Leider en senior adviseur verbonden aan de Adviesgroep Familiebedrijven van BDO Nederland. Gosschalk is uit ervaring bekend met de uitdagingen: ‘Veel familiebedrijven denken er te licht over. Na een paar gesprekken kun je erachter komen dat de verhoudingen in de familie anders liggen dan je dacht.’ Dat de kinderen anders denken over hun rol, kan grote verrassingen voor de ouders opleveren. Het is cruciaal om die gesprekken tijdig en zonder terughoudendheid te voeren, benadrukt Gosschalk. ‘Gevoel, emoties, psychologie, zaken die al jaren onbesproken zijn, zaken waar je wakker van kunt liggen. Over dat alles probeert een goede adviseur het gesprek met de familie op gang te brengen.’

Samen met Gosschalk en El-Mouden, verdiepen we ons in de voetangels en kansen van de generatieoverdracht en in hoe je de familiestrategie en de bedrijfsstrategie elkaar kunt laten versterken. De presentatie wordt verzorgd door hoofdredacteur Wilbert Geijtenbeek.

Beluister de serie op Spotify en volg onze podcast

De podcastserie Een kijkje in de keuken van het familiebedrijf is een initiatief van Accountancy Vanmorgen, Tijdschrift Familiebedrijven en BDO Nederland.