Duurzaam ondernemen gaat hand in hand met economische groei

De glastuinbouwsector staat bekend om haar dynamiek en innovatie. Of het nu gerbera’s of andere producten betreft. De hele sector is constant bezig met het optimaliseren van warmtebronnen, watergebruik en verlichting. Een van de grote spelers in deze sector is Holstein Flowers, een bedrijf waar geavanceerde technologie hand in hand gaat met vakmanschap en jarenlange ervaring.

Mathieu van Holstein, financieel directeur van Holstein Flowers, gaat in gesprek met financieel journalist Marit Muller over de huidige ontwikkelingen in de sector en de impact hiervan op de bedrijfsvoering.

Liever luisteren of het artikel lezen?

· Beluister de podcast

· Lees het artikel van dit gesprek

