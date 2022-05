Productiebedrijven kopen massaal in, ondanks torenhoge prijzen

De Nederlandse industrie heeft in april de voorraden stevig vergroot, meldt inkopersvereniging Nevi. Ondanks de hoge inkoopprijzen hopen bedrijven zo problemen in de toeleveringsketen te kunnen beteugelen.

Door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne is de levering van materialen al een tijdje problematisch, met stijgende inkoopprijzen tot gevolg. Maar: “Ondanks de hoge inkoopprijzen zijn inkoopmanagers nóg meer gaan inkopen, vooruitlopend op verdere ontregeling van toeleveringsketens”, zegt sectoreconoom industrie Albert Jan Swart van ABN Amro. “Door de oorlog in Oekraïne en de lockdowns in China is het trage herstel van toeleveringsketens tot stilstand gekomen. Het lijkt erop dat ondernemers zich schrap zetten voor een verdere toename van materiaaltekorten. De oorlog leidt tot tekorten en nieuwe records van gas- en elektriciteitsprijzen, terwijl nieuwe lockdowns in China vermoedelijk leiden tot toenemende tekorten van halffabrikaten zoals elektronische onderdelen.”

Prijsstijging breekt record

Volgens de Nevi was de voorraadtoename in april de op drie na grootste ooit en de sterkste stijging sinds december. “De afzetprijzen namen opnieuw in nog hoger tempo toe”, aldus Swart. “In april verhoogde 71% van de ondervraagde ondernemingen de prijzen, een nieuw record.” Hij denkt dat het verstandig is om meer voorraad aan te houden. “Zolang de nieuwe orders in hoog tempo blijven binnenstromen, en alleen voor wie die dure extra voorraad kan betalen.”