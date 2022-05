‘Steun ondernemers met schuldhulp en lastenverlichting’

Ondernemers moeten de mogelijkheid van langere terugbetalingsregelingen voor hun belastingschulden. Dat vinden de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. De drie hebben de Tweede Kamer een gezamenlijke brief gestuurd in aanloop naar het Kamerdebat op 12 mei over het Coronasteunpakket.

Ondanks de steunmaatregelen hebben veel ondernemers nog te maken met schulden en betaalachterstanden, constateren de drie. ‘Als de door de coronamaatregelen zwaarst getroffen sectoren als de non-food detailhandel en de horeca omvallen, komt ook de leefbaarheid van binnensteden en dorpskernen in het geding. Bovendien ontbreekt het ondernemers aan ruimte om te investeren in digitalisering, de energietransitie en de circulaire economie.’

Regierol gemeenten in voorkomen en aanpakken schulden

Op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening hebben gemeenten een regierol in het voorkomen en aanpakken van schulden bij hun inwoners/ondernemers. Een belangrijke meerwaarde van de lokale aanpak is het kunnen inspelen op het ondernemersklimaat en lokale initiatieven, en het bieden van maatwerk. Iedere ondernemer heeft immers recht op (schuld)hulp, een passende aanpak en de meest gunstige regeling, afgestemd op de eigen situatie en mogelijkheden. VNG, VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten voor maatwerk en duidelijkheid in de uitvoering van schuldhulpverlening.

Maatregelen tot lastenverlichting

Naast schuldhulpverlening is ook lastenverlichting nodig voor door coronamaatregelen getroffen ondernemers, vinden de drie.‘Daartoe bepleiten we maatregelen zoals onder meer de mogelijkheid van langere terugbetalingsregelingen, stimuleringsmaatregelen en een oplossing voor pensioenverlies door faillissement of beëindigen van onderneming.’

Brief Inbreng VNO-NCW, MKB Nederland en VNG op Kamerdebat Coronasteun (pdf)