Administratiekantoor Marck is in 2014 opgericht door Marc Verhoeven en Mark van den Dungen en is gevestigd in Bergeijk. Uit ervaring weten ze hoe belangrijk het is altijd up-to-date te zijn met de administratie. Automatisering maakt het mogelijk snel en accuraat te werken. Met lage instaptarieven automatiseren zij de administratie waar mogelijk en zo beschikt de klant altijd over de meest actuele gegevens. Met als prettig gevolg: een besparing in tijd en geld.

Waarom zijn jullie met online facturatie voor jullie ondernemers begonnen?

We zijn getipt door een klant van ons. Al snel waren we overtuigd van het gebruikersgemak van het online facturatieprogramma van WeFact en de koppeling met Exact Online. Verder heeft de service van WeFact ons bewezen dat het de ideale partner is om mee samen te werken.

Hoe helpt het jullie interne proces?

Wij willen klanten graag ontzorgen. Klanten moeten zo min mogelijk tijd kwijt zijn met de administratie zodat ze zich kunnen concentreren op hun core business, maar ze moeten wel up-to-date inzichten hebben. Doordat alle mutaties en documenten ook zichtbaar zijn in Exact Online en WeFact de openstaande posten ophaalt geeft dit voor zowel ons als intermediair als onze ondernemers een goed inzicht. Daarnaast kunnen we het resultaat van het huidige jaar goed monitoren zodat we ook de voorlopige aanslagen in de gaten kunnen houden.

Voor welke ondernemers of klantgroepen zetten jullie het programma in?

Wij zetten het in bij nagenoeg al onze relaties en proberen dit breed in te zetten voor het aanmaken van offertes en versturen van verkoopfacturen. Als we verder kijken in het type klant dan zien we vooral dat zzp’ers eenmanszaken en kleine mkb-bedrijven geholpen zijn met de eenvoudige functionaliteit van het programma. Daarnaast bedienen we ook grotere bedrijven die bijvoorbeeld te maken hebben met veel repeterende facturen (denk aan huur, abonnementen en fee).

Wat zijn de reacties van ondernemers op het gebruik de online facturatiesoftware?

We merken dat de administratie vaak een onderwerp is waar ondernemers tegen op zien en dat door de inzet van een online facturatieprogramma dit een heel stuk toegankelijk is geworden. We kunnen de klant gerust stellen dat de omzet waar ze hard voor gewerkt hebben ook daadwerkelijk binnen (gaat) komen.

