Finovion is een netwerk van ruim 50 samenwerkende administratiekantoren. ‘Wij zijn online facturatiesoftware van WeFact aan onze relaties gaan aanbieden, omdat we merkten dat de online facturatie van de gangbare boekhoudsoftware vaak te complex is voor ondernemers. De kracht van het pakket is de eenvoud in het gebruik. Dit gecombineerd met een prettige helpdesk, die altijd helpt bij o.a. het maken van klant specifieke factuur lay-outs.

Hoe helpt deze online facturatiesoftware bij jullie interne proces?

WeFact maakt onderdeel uit van de Finovion ICT straat met onder meer Exact Online als online boekhoudsoftware. Finovion-relaties maken hun verkoopfacturen in WeFact en deze facturen worden volledig geautomatiseerd doorgezet naar de administratie van de relatie in Exact Online. Dit scheelt veel tijd, waardoor we onze tijd vooral kunnen steken in het actief begeleiden van onze relaties. Mede door deze koppeling zijn bij Finovion de administraties ook continu up-to-date.

Hoe hebben jullie de rest van de interne organisatie overtuigd?

Onze kantoren hebben veel contact en delen praktijksituaties met elkaar. Als het factuurprogramma uitstekend werkt bij kantoren, dan gaan andere kantoren hier automatisch ook gebruik van maken.

Voor welke ondernemers of klantgroepen zetten jullie het programma in?

Finovion zet WeFact in voor alle type relaties, van klein tot groot. Immers, Finovion gelooft in de geautomatiseerde verwerking van administraties en online facturatie. Door scan & herkensoftware, automatische bankkoppelingen en dus de koppeling met WeFact worden de boekhoudingen bij Finovion geautomatiseerd verwerkt. Finovion kan zich hierdoor vooral toeleggen op het oplossen van administratieve bijzonderheden en het verder helpen van ondernemers in hun complete bedrijfsvoering.

Wat zijn de reacties van ondernemers op het gebruik?

Relaties van Finovion zijn erg enthousiast over online facturatieprogramma. Vaak starten ondernemers met de facturatie module, maar komen er al snel achter dat zij WeFact ook voor andere processen kunnen inzetten, zoals het maken van offertes en het scannen van inkoopbonnen.

Over WeFact

WeFact helpt dagelijks duizenden ondernemers met het makkelijker maken van hun administratieproces. De ondernemer kan zelf foutloos (periodiek) factureren en offertes maken in eigen huisstijl, en inkoopfacturen (scan-en-herken) verwerken, betalen en autoriseren. WeFact exporteert automatisch de financiële data naar het boekhoudpakket.