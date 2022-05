Woon-werkverkeer 60% hersteld

Het aantal woon-werkverplaatsingen ligt op zestig procent van het niveau van voor corona. Opvallend is dat het aantal gereisde kilometers verdrievoudigd is. Het betekent onder meer dat we verder van ons werk zijn gaan wonen. Dat blijkt uit cijfers die BNR opvroeg bij mobiliteitsprovider Shuttel.

De cijfers moeten met een slag om de arm bekeken worden. Shuttel biedt mobiliteitskaarten aan voor zowel het ov als autovervoer. Leaserijders zijn oververtegenwoordigd in het klantenbestand. Wel geven de cijfers van Shuttel een trend aan. Dit is duidelijk: de grote spurt heeft plaatsgevonden vanaf december 2021. Vanaf dat moment is het aantal woon-werkverplaatsingen verdubbeld.

Afstanden worden langer

Opvallend is dat de reisafstanden de afgelopen maanden groter zijn geworden. Dit is deels te verklaren doordat mensen verder van hun werk zijn gaan wonen, denkt Klaas Pieter Roemeling, directeur van Shuttel. Een andere verklaring voor de toegenomen afstanden is het groeiende aandeel zakelijk verkeer ten opzichte van woon-werkverkeer. ‘Mensen werken nog steeds meer thuis dan voor corona en de afstand naar het werk is vaak korter dan naar andere zakelijke bestemmingen’, zegt Roemeling tegen BNR.

Ondanks de stijgende benzineprijzen ziet Shuttel dat de auto niet in populariteit afneemt als vervoersmiddel. Die won veel terrein in coronatijd en houdt dat voorlopig vast. Mogelijk ligt dit bij niet-leaserijders anders.

Bron: BNR