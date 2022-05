Ploegman Award: wie wordt de beste Accountancy student van NHL Stenden? 

Op vrijdag 13 mei organiseert de opleiding Accountancy van NHL Stenden Hogeschool in samenwerking met diverse partners uit het accountancy werkveld de allereerste Ploegman Award. De Ploegman Award is in het leven geroepen na het overlijden van Eenje Ploegman, het boegbeeld van de opleiding. Onlangs zijn drie studenten genomineerd, zij zullen in de Harmonie strijden om de titel ‘de beste Accountancy student van 2022’ en een geldbedrag van €1.000,-. Naast het uitreiken van deze prijs, is drievoudig Olympisch schaatskampioene Jorien ter Mors uitgenodigd om te praten over persoonlijk leiderschap, het thema in aanloop naar en van de dag zelf.

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap gaat over het realiseren van je doelen en hoe je daarbij je eigen talenten en kwaliteiten volledig benut. Studenten ontdekken tijdens de studie onder andere wat hun sterke punten en valkuilen zijn en hoe ze daarmee om moeten gaan. Om de aanwezigen te inspireren, is topsporter Jorien ter Mors uitgenodigd om vanuit haar eigen ervaring te vertellen over wat persoonlijk leiderschap voor haar betekent. Jorien weet namelijk als geen ander hoe het is om doelen te stellen en om te gaan met druk, verwachtingen en teleurstelling.

Regie pakken

Accountancy studenten Sam Drent, Iris van Diggelen en Jatine Weijer zijn de genomineerden. Zij haalden een voldoende op de Over-All-Toets (OAT) en overtuigden de jury met een pitch waarin ze lieten zien hoe zij tijdens hun stage de regie pakken. De Accountancy studenten zijn in charge van hun eigen carrière en wie zij willen zijn als mens. Van oudsher zijn accountants vooral opgeleid met pure kennis en toetsen. Maar minstens zo belangrijk is tegenwoordig dus: pak je de regie of laat je alles je overkomen? Daarom staat persoonlijk leiderschap, als één van de vijf facetten van het onderwijsconcept Design Based Education, meer centraal in het nieuwe curriculum van de opleiding. Deze onderwijsvernieuwing wordt gesteund door de accountancy wereld.

De Ploegman Award

De Ploegman Award is in het leven geroepen nadat Eenje Ploegman, een echt boegbeeld van de opleiding Accountancy, in maart 2020 overleed. Eenje had enorme passie voor het beroep, het onderwijs en in het bijzonder voor studenten. Daarnaast was ze erg actief binnen het landelijk overleg accountancy opleidingen. Hetgeen waar Eenje voor stond, leeft nu voort in de Ploegman Award en haar familie heeft besloten om jaarlijks minimaal €1.000,- ter beschikking te stellen aan een succesvolle accountancy student.