Geen verlaging btw-tarief op livestreaming voorstellingen en concerten

Staatssecretaris Van Rij van Financiën is niet bereid om tegemoet te komen aan het verzoek van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties om livestreaming van voorstellingen en concerten onder het lage btw-tarief te laten vallen. Dat blijkt uit een afschrift van de antwoordbrief, waar de vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer om had gevraagd.

Verzoek Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

In een brief van 1 maart 2022 beschrijft de vereniging dat Nederland op grond van de Btw-richtlijn een verlaagd btw-tarief op livestreaming kan toestaan, omdat de Europese Raad onlangs overeenstemming bereikte over het wijzigen van de Richtlijn 2006/112/EG. Naar aanleiding daarvan vraagt de belangenorganisatie om een beleidsbesluit uit te vaardigen op grond waarvan livestreaming van voorstellingen en concerten ook onder het verlaagde btw-tarief komt te vallen. De vereniging refereert hierbij aan de eerder bij beleidsbesluit getroffen tijdelijke goedkeuring voor een verlaagd tarief op online sportlessen in verband met de coronacrisis

Reactie Van Rij

Aan het verzoek kan niet worden toegekomen, antwoordt Van Rij. De staatssecretaris van Financiën heeft aan de Tweede Kamer toegezegd dat het kabinet met een brief komt waarin wordt aangegeven op welke wijze met de gewijzigde Btw-richtlijn zal worden omgegaan. De kabinetsbesluitvorming daarover is nog niet afgerond. Bij deze besluitvorming zullen meerdere zaken worden gewogen, waaronder de evaluatie van verlaagde btw-tarieven waarvan het resultaat eind 2022 voorzien is. ‘Gelet op dit proces kan ik niet inhoudelijk op uw verzoek reageren. Wel kan ik opmerken dat het aanpassen van btw-tarieven op bepaalde prestaties via een beleidsbesluit niet opportuun is. In acute crisissituaties is wel van dat instrument gebruik gemaakt, bijvoorbeeld ter voorkoming van voorziene administratieve problemen doordat sportlessen vanwege corona tijdelijk online werden gegeven. U vraagt evenwel om een structurele beleidsaanpassing. Dergelijke eventuele wijzigingen behoren bij wet te worden geregeld. Afsluitend merk ik op dat de goedkeuring voor online sportlessen door het vervallen van alle coronarestricties inmiddels is beëindigd.’

Reactie op brief over btw bij livestreaming voorstellingen en concerten