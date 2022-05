‘Belastingstelsel is te zware kerstboom geworden’

Het belastingstelsel moet op de schop, vindt DNB-president Klaas Knot. Het huidige stelsel is te ingewikkeld. ‘Het moet juist simpel en uitlegbaar zijn.’

Knot zei dat in ochtendprogramma Goedemorgen Nederland. ‘Ons belastingstelsel is met al die toeslagen wel heel erg ingewikkeld geworden.’ Hij is niet onverdeeld positief over de hulp die belastingadviseurs bieden: ‘Een groot deel van de Nederlanders heeft steeds meer moeite om de aangifte correct in te vullen en verlaat zich dan op adviseurs en zoals we weten: daar zitten goede bij, maar ook minder goede.’ De oplossing is voor Knot duidelijk: ‘Dat kan alleen door het probleem bij de wortel aan te pakken en dat vereist een verandering van het belastingstelsel.’

Kerstboom die steeds zwaarder wordt

De laatste belastinghervorming was ruim twintig jaar geleden. ‘Door de jaren heen worden steeds meer politieke wensen verpakt in specifieke belastingmaatregelen. Dan krijg je een kerstboom die steeds zwaarder wordt. Dan moet je op een gegeven moment proberen een nieuwe kerstboom neer te zetten.’ Herziening is met name nodig voor het toeslagendeel. ‘Dat heeft betrekking op het minder bemiddelde deel van de bevolking. Daar spelen vaak problemen met financiële kennis en de vraag hoe je zo’n formulier moet invullen. We moeten er dus rekening mee houden dat het simpel en uitlegbaar moet zijn.’

Loon-prijsspiraal

Knot houdt verder wel rekening met economische krimp, al vindt hij het te vroeg om van een recessie te spreken. Wel is de inflatie veel te hoog, aldus de DNB-baas. Hij vindt het belangrijk is dat “de angst voor inflatie geen wortel schiet in de economie”. Dat zou een loon-prijsspiraal kunnen veroorzaken, waarbij consumenten gaan opdraaien voor de gestegen loonkosten van producenten. En daarmee gaan de looneisen weer omhoog, omdat werknemers compensatie willen voor de hogere prijzen.