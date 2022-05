Wie betaalt de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

In de regel zie je dat de ondernemer in privé als verzekeringnemer en premiebetaler is aangemerkt. Dit betekent dat de premie voor de aangifte inkomstenbelasting in mindering gebracht moet worden op het belastbaar inkomen.

Het komt ook voor dat de onderneming als verzekeringnemer en premiebetaler is aangemerkt. Dit betekent dat de premie dan voor de aangifte vennootschapsbelasting (in een BV-situatie) in mindering gebracht moet worden.

Maar wat nu indien de onderneming als verzekeringnemer en premiebetaler vermeld staat en de premie in rekening courant doorbelast wordt naar de directeur-grootaandeelhouder? Mag de premie dan in mindering worden gebracht voor de aangifte inkomstenbelasting? Nee, dit mag niet. De premie moet dan in mindering worden gebracht voor de aangifte vennootschapsbelasting.

In een concrete situatie eist een inspecteur over de afgelopen jaren alsnog een correctie op de aangifte inkomstenbelasting. In feite een logisch gevolg van de polisredactie (wie is verzekeringnemer/premiebetaler).

Tip: controleer bij uw relaties eens wie nu daadwerkelijk als verzekeringnemer/premiebetaler vermeld staat op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en waar deze premie in mindering gebracht wordt voor de belasting.

Ron Mulder MPLA, pensioenadviseur bij Ten Hag pensioenadviseurs.