Vastgoedontwikkelaar verkoopt bedrijfscampus aan moederbedrijf AFAS

Bridges Real Estate heeft in een ‘off-market’ transactie haar bedrijfscampus aan de Storkstraat 8 -14 in Leusden verkocht aan Marvel, het moederbedrijf van softwareontwikkelaar AFAS. De gebouwen zijn gelegen op business park De Horst, recht tegenover het AFAS hoofdkantoor.

Het kantorencomplex omvat in totaal ca. 17.675 m², verdeeld over twee gebouwen en een parkeergarage met 528 plaatsen. Bridges Real Estate kreeg het complex in 2019 in handen. Destijds was de aankoop qua vierkante meters voor het vastgoedbedrijf de grootste in kantoren tot dan toe.

Familiebedrijf

In de kantoorcomplexen zal AFAS een campus realiseren. Door de ligging kunnen partners en aanverwante organisaties van het bedrijf zich dicht bij het AFAS Clubhuis vestigen. Een van de panden zal gebruikt worden voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. Bridges Real Estate is het vastgoedbedrijf van de familie Vermaat. Hoewel het bedrijf in 2016 werd opgericht, is de familie al decennialang actief in vastgoed.