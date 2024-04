Personalia | AFAS Software voegt Emily Glastra en Sabine Uitslag toe aan RvC

Emily Glastra en voormalig CDA-kamerlid Sabine Uitslag zijn toegetreden tot de Raad van Commissarissen (RvC) van AFAS Software. Zij volgen hiermee Ton van der Veldt, medeoprichter van AFAS, en Ineke Kooistra, CEO bij Circle8Group, op. De benoeming vond plaats op voordracht van de huidige RvC.

Met de komst van Emily Glastra (l) en Sabine Uitslag (r) wordt de deskundigheid op het gebied van technologie, innovatie, besturen en affiniteit met maatschappelijke vraagstukken verder versterkt. De RvC van AFAS Software bestaat per 1 april uit Piet Mars (voorzitter), Jan Schurings (secretaris), Olaf Nieuwenhuis, Herwin Mars, Emily Glastra en Sabine Uitslag.

Over Sabine Uitslag

Sabine Uitslag kent de uitdagingen van de bestuurskamer en de werkvloer. Uitslag beschikt over ruim 30 jaar ervaring in de zorg en welzijn en is daarnaast thuis in de politiek en het onderwijs. Eerder in haar loopbaan was ze Tweede Kamerlid namens het CDA. Na haar carrière in de politiek werd ze bestuurder van diverse zorginstellingen en is ze een veelgevraagd spreker, dagvoorzitter, theatermaker en columnist.

Over Emily Glastra

Emily Glastra is algemeen directeur van T-Systems, onderdeel van Deutsche Telekom. Haar IT-carrière is gevormd door haar fascinatie voor technologie en vroegere ambitie om vlieger te worden. Na werkgevers als IBM en Microsoft en het hebben van een eigen ICT-onderneming, is ze naast haar rol bij T-Systems op meerdere gebieden actief. Glastra is voorzitter van branchevereniging NLDigital, onderdeel van het dagelijks bestuur van VNO-NCW en de Raad van Advies voor Politie Nederland. Daarnaast geeft ze diversiteit een gezicht door zich actief in te zetten voor meer diversiteit en inclusie in de IT-sector.

Stabiliteit, continuïteit en groei

Ton van der Veldt en Ineke Kooistra hebben met hun jarenlange inzet en toewijding in de RvC een enorm belangrijke bijdrage geleverd aan de stabiliteit, continuïteit en groei van AFAS, meldt het softwarebedrijf. Olaf Nieuwenhuis, RvC-lid bij AFAS: “Met Ton en Ineke hebben wij op een mooie, bij AFAS passende wijze invulling gegeven aan de vorming, inrichting en taakinvulling van de RvC. Wij danken hen voor hun bijdragen en gaan met Emily en Sabine verder bouwen aan een betrokken Raad van Commissarissen”.

