SharePoint koppelt eenvoudig met externe software

Een aantal kantoren gebruikt het al, anderen twijfelen. Want je werkt al met zoveel systemen, hoe ga je SharePoint daar nog eens tussen zetten? En maakt het de connectie met andere software en applicaties niet juist ingewikkelder?

In ‘t kort

SharePoint moet je zien als extra software die je aan je huidige IT-landschap toevoegt. Als je nog een vaste fileserver hebt, kun je daar zelfs nog mee blijven werken. SharePoint verbindt namelijk uitstekend al je losse databronnen.

De data uit FiscaalGemak van je klant, de documenten die bij een andere afdeling op de schijf zijn opgeslagen, de data waar je externe samenwerkingspartner aan werkt: SharePoint fungeert als verzamelplaats voor al die bronnen. Op één plek bundel je alle informatie van die ene klant. En voor jou als accountant goed om te weten: het werkt naadloos samen met AFAS Profit en met CRM-systemen zoals Salesforce.

SharePoint en legacy applicaties

Werk je in jouw accountantskantoor nog met lokaal draaiende core-applicaties zoals Audition of Caseware? Dan houdt dit je waarschijnlijk tegen om de stap naar de moderne werkplek – en dus ook SharePoint – te maken. Einde verhaal? Zeker niet. Vaak adviseren wij kantoren om in dit geval een splitsing te maken in je documentopslag en deze applicaties toch te integreren binnen de moderne werkplek.

Stel dat je gebruikmaakt van CaseWare, dan ben je nog afhankelijk van dossiers in de verkennersstructuur. Andere bestanden kun je echter prima naar SharePoint overzetten, waardoor je op die manier toch al gedeeltelijk profiteert van de voordelen op het gebied van efficiëntie en security. Omslachtig? Dat kan zeker zo voelen. Maar met de juiste adoptie en training kun je medewerkers heel goed laten zien wat de voordelen zijn.

De verwachting is ook dat je CaseWare uiteindelijk niet meer op deze wijze hoeft te gebruiken, waardoor je op termijn ook je dossiers in SharePoint kunt opslaan. Op dat moment heb je al een hele grote stap gezet in je transitie, waardoor je ‘alleen’ nog maar de CaseWare-dossiers hoeft over te zetten. Je kiest hiermee dus een gefaseerde transitie, wat wellicht beter te behappen is.

In de toekomst

Zoals gezegd is het met traditionele applicaties wat lastiger, maar de verSaaSing is flink aan de gang in de accountancybranche. We zien daarmee steeds meer integraties ontstaan met SharePoint en Teams. Stel bijvoorbeeld dat je in een webapplicatie een nieuwe klant aanmaakt, dan kun je SharePoint zo inrichten dat het automatisch een klantmap aanmaakt. En dat is alleen nog maar de basis. Want wat dacht je van standaard documentbibliotheken, waarbij nieuwe klantmappen direct worden voorzien van de juiste submappen, documenten én toegangsregels voor medewerkers? Over efficiëntie gesproken!

Ontdek meer

Zie je SharePoint als oplossing al wat meer glimmen? En wil je meer weten over het inzetten van deze software in jouw accountantskantoor? Klik op de banner hieronder en lees ons e-book ‘Alles wat je moet weten over SharePoint in het accountantskantoor’.