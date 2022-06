Kamer eist coronasteun voor door Oekraïne-oorlog getroffen bedrijven

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd enkele coronasteunregelingen ook beschikbaar te stellen voor bedrijven die zijn getroffen door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Veel andere Europese landen bieden al steun aan zulke bedrijven.

De motie is een initiatief van CDA’er Mustafa Amhaouch en werd mede ingediend door VVD, ChristenUnie en PVV. Voor het ondersteunen van de zwaarst getroffen sectoren verzoekt de Kamer het kabinet met het voorstel om met urgentie te onderzoeken ‘of en, zo ja, hoe het huidige financieringsinstrumentarium, waaronder de BMKB-C, de GO-C en het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL), geschikt en toegankelijk gemaakt kan worden voor getroffen bedrijven als gevolg van de oorlog in Oekraïne’.

Nederland heeft nog geen aanvullende instrumentaria

De indieners constateren ‘dat de door de sancties zwaarst getroffen sectoren van het Nederlands bedrijfsleven veel problemen ervaren door het opdrogen van afzetmarkten, prijsstijgingen en gebrek aan grondstoffen’ en ‘dat veel omringende landen het Europese crisiskader uitgewerkt hebben of andere steunmaatregelen voor de zwaarst getroffen sectoren geïnitieerd hebben’. Nederland heeft nog geen aanvullende instrumentaria uitgewerkt voor het ondersteunen van de zwaarst getroffen sectoren, terwijl ‘door de gevolgen van de oorlog voor het Nederlands bedrijfsleven er behoefte is aan duidelijkheid vanuit de overheid en steun wanneer financieel gezonde bedrijven dreigen om te vallen’.

Doelgroep

Volgens initiatiefnemer Amhaouch is de steun vooral bedoeld voor het kapitaalintensieve midden- en kleinbedrijf, laat hij aan FD weten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om scheepsbouwers die door de sancties geen ijsbrekers meer mogen verkopen aan Rusland, machinefabrikanten die niet meer mogen leveren aan de Russische landbouw, transporteurs die niet meer mogen of kunnen rijden op Rusland of Oekraïne en de tuinbouwers die het zwaarste lijden onder de hoge gasprijs.