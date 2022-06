‘Btw-verlaging kan helpen tegen terugval woningbouw’

Het gebrek aan woningen in Nederland kan de komende jaren explosief stijgen door een terugval van de bouwproductie. Daarom is volgens deskundigen van adviesbureau Capital Value onmiddellijk ingrijpen nodig. Een verlaging van de btw naar 9 procent voor de bouw van sociale en middeldure huurwoningen zou volgens de experts een goed begin zijn.

De kenners baseren zich onder meer op cijfers over het aantal afgegeven bouwvergunningen. Dit waren er in het eerste kwartaal van dit jaar minder dan vorig jaar. In de cijfers zijn de gevolgen van de Oekraïne-oorlog en de recent flink verder opgelopen inflatie nog niet zichtbaar.

“Wij maken ons zorgen dat dit aantal verder zal terugvallen”, zegt Capital Value-directeur Marijn Snijders. Dan zouden de woningbouwambities van het kabinet ook niet meer haalbaar zijn. Naast de stijgende bouwkosten en de oorlog in Oekraïne wijst Snijders ook op de stikstofproblematiek. Vandaar dat voorkomen zou moeten worden dat bouwprojecten in de huidige marktomstandigheden stil komen te liggen.

Volgens Capital Value, dat transactie-, taxatie- en adviesdiensten aan beleggers op de woningmarkt biedt, komt Nederland nu al bijna 279.000 woningen tekort. Als de bouwvergunningen inderdaad verder in aantal teruglopen en de groei van het aantal huishoudens blijft aanhouden dan zou het tekort de komende jaren kunnen toenemen tot 350.000 tot 400.000 huizen.

(ANP)