Vermogen ABP daalde dit jaar al met 8 procent

Het vermogen van het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, is sinds het begin van dit jaar met 45 miljard in waarde gedaald. Eind mei was de waarde van de beleggingen €505 mrd, tegen €550 mrd eind december.

ABP kampt met verliezen op de obligatie- en aandelenmarkten. Tegelijk ondervindt het pensioenfonds last van recessieangst en de snelle stijging van de rente. Die maakt wel dat de dekkingsgraad flink is toegenomen tot 125,1%, de hoogste stand sinds de kredietcrisis. De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde over de voorgaande 12 maanden, loopt ook hard op en staat op 110,1%. Hierdoor kan het fonds, zo schrijft het Financieele Dagblad, waarschijnlijk toch indexeren, ook al lopen de beleggingsverliezen op. Bij deze stand kan ABP dit jaar waarschijnlijk toch voor het eerst in meer dan tien jaar de pensioenen voor deelnemers, zoals (oud-) ambtenaren, militairen, agenten en leraren, verhogen, aldus het FD.

Op 1 juli gaat de drempel om te mogen indexeren omlaag naar 105 procent. Die maatregel is genomen omdat pensioenfondsen door de almaar dalende rente en de oplopende levensverwachting de drempel van 110 procent niet meer haalden. Dit najaar wordt de nieuwe pensioenwet in de Tweede en Eerste Kamer behandelt. In het nieuwe stelsel verdwijnen de dekkingsgraden en moeten rendementen meer centraal komen te staan. Een van de doelstellingen is dat pensioenen bij goede beleggingswinsten van pensioenfondsen sneller omhoog kunnen, de keerzijde is dat zij bij verliezen ook eerder omlaag gaan.

