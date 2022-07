Belastingdienst zoekt veel nieuwe mensen voor rechtsherstel box 3

De Belastingdienst denkt bijna 495 fte nodig te hebben voor het rechtsherstel box 3. Dat blijkt uit de kamerbrief en de uitvoeringstoets bij het beleidsbesluit rechtsherstel box 3. De hersteloperatie gaat vandaag van start.

In het beleidsbesluit is vastgelegd hoe het rechtsherstel wordt vormgegeven. Volgens de forfaitaire spaarvariant wordt herstel geboden aan de massaal bezwaarmakers over de jaren 2017-2020 en alle belastingplichtigen van wie de aanslag nog niet onherroepelijk vaststond op 24 december 2021. Hieronder vallen ook alle belastingplichtigen van wie de aanslagen nog moeten worden opgelegd, zoals over de jaren 2021-2022.

Gefaseerd

De Belastingdienst start vandaag, 1 juli 2022, met het rechtsherstel voor de massaal-bezwaarmakers over de jaren 2017 tot en met 2020. Het gaat om bijna 220.000 aanslagen. Volgens de wettelijke termijn dient het herstel op 4 augustus 2022 te zijn afgerond. In augustus begint de Belastingdienst met het gefaseerd opleggen van de aanslagen 2021, waarin box 3 inkomen is opgenomen. Deze zijn aangehouden, totdat het herstel in de ICT-voorziening is verwerkt. Mogelijk gaat het om 1,9 miljoen aanslagen. In september volgt dan het herstel van de doelgroepen waarvan de aanslagen 2017 tot en met 2020 nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021 of nog niet zijn opgelegd. Dit betreft ongeveer 550.000 aanslagen. Binnen deze groep wordt prioriteit gegeven aan de aanslagen 2017, vanwege de verjaringstermijn van 5 jaar die op 31 december 2022 eindigt.

Impact

De impact van de hersteloperatie is behoorlijk ingrijpend voor de Belastingdienst maar hangen mede af van de omvang van het aantal reacties van belastingplichtigen naar aanleiding van het rechtsherstel. Bij de nu gemaakte veronderstellingen rond het aantal klantreacties is het herstel uitvoerbaar, maar leidt dit tot minder toezichtactiviteiten en mogelijke slechte bereikbaarheid van de telefonische dienstverlening. De fiscus denkt 495 fte extra nodig te hebben om de klus te kunnen klaren.

Download hier de Kamerbrief.