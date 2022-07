Personeel AFAS kan 25.000 euro lenen voor verduurzaming huis

AFAS Software biedt in verband met de inflatie en hoge energieprijzen aan alle 650 medewerkers een klimaatfonds aan. Daarbij gaat het om een lening van maximaal 25.000 euro per persoon om het eigen koophuis te verduurzamen, meldt het softwarebedrijf. Medewerkers zijn vervolgens vrij om te kiezen wat zij willen verduurzamen aan de woning. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de aanleg van zonnepanelen, het installeren van een warmtepomp of het verbeteren van de isolatie.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Met het fonds hoopt het softwarebedrijf uit Leusden een grote stap te maken in het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen. AFAS hanteert hierbij een aanzienlijk lager percentage dan de huidige marktrente, namelijk 2,9 procent. De bedoeling is dat medewerkers de lening binnen tien jaar aflossen via een aflossingsplan. AFAS heeft hier wel een aantal regels voor opgesteld. Zo wordt onder andere de kredietwaardigheid van de medewerker getoetst.

“De hoge energieprijzen en de torenhoge inflatie zijn voor ons een reden geweest om als directie in actie te komen. Wat ons betreft is de crisis van vandaag namelijk een kans voor morgen”, vertelt Britt Breure, Directeur HR & CSR (Corporate Social Responsibility) bij AFAS. “Duurzaamheid is voor ons al lang een belangrijk thema en aandachtspunt in en rond ons hoofdkantoor. Aandacht voor duurzaamheid stopt niet buiten de muren van ons hoofdkantoor.”

Breure: “Wij vinden dat we als bedrijf een voorbeeldfunctie hebben voor klanten, maar ook eigen medewerkers zijn belangrijk in dat verhaal. Zij zijn onze ambassadeurs en wij vinden dat juist deze mensen gestimuleerd moeten worden om met verduurzamen te starten. Het fonds is tevens een mogelijkheid voor onze medewerkers om in deze turbulente tijden tot lagere maandlasten te komen. Dit fonds is voor AFAS bij uitstek een instrument wat bedrijf en medewerker samen moet brengen in de strijd voor beter klimaat en een beter leven voor de medewerkers die wij liefhebben.”