KPMG: investeringen in start-ups blijven overeind in Nederland

De investeringen in startende bedrijven zijn afgelopen kwartaal wereldwijd ingezakt door de oorlog in Oekraïne, hoge inflatie en stijgende rentes, meldt KPMG. In Nederland is de afname relatief beperkt.

In het tweede kwartaal is voor 120 miljard dollar in start- en scale-upbedrijven gestoken, tegen 165 miljard in het eerste kwartaal. Het aantal deals is gedaald van 11.468 naar 8.420. Daarmee is het investeringsvolume afgenomen tot het niveau van anderhalf jaar geleden. Ook in Nederland wordt minder geld gestoken in jonge bedrijven, maar: ‘Een lichte stijging was in ons land te zien bij het aantal nieuwe durfkapitaalinvesteerders tot 1 miljard dollar met veel aandacht voor internetbedrijven en duurzaamheid.’ In Europa zijn investeringen van venture-capitalbedrijven redelijk stabiel gebleven. ‘Ondanks de economische onzekerheid blijft de wereldwijde interesse voor fintech, cybersecurity, supply chain management diensten en bedrijven actief op het vlak van energie erg groot. In Europa verschuiven de durfkapitaalinvesteerders hun aandacht massaal naar duurzame bedrijvigheid.’

Software en klimaattech halen meeste geld op

Softwarebedrijven Backbase en Pyramid Analytics waren in ons land allebei goed voor 100 miljoen dollar groeikapitaal, net als betaaldienstverlener In3 (aankopen in drie termijnen betalen). ‘Investeringen in technologie om vervuilde lucht schoon te maken, zoals Shift Invest doet, groeien harder dan andere kapitaalimpulsen.’ Bewijs daarvan is de injectie van 340 miljoen dollar in het Nederlandse klimaattechbedrijf Perpetual Next, dat daarmee de op zes na grootste investering ophaalde in Europa. KPMG denkt dat het aantal fusies en overnames wereldwijd gaat stijgen nu investeerders op zoek gaan naar start-ups die economische uitdagingen ervaren in onzekere tijden. ‘Dat zorgt voor zowel consolidatie in verschillende sectoren als versterking van de individuele posities van bedrijven.’