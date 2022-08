Steeds meer jongeren werken via een platformbedrijf

Het aantal jongeren dat zich via een platform laat inhuren, stijgt sterk, blijkt uit KVK-cijfers. In juli is dat aantal onder impuls van de vakantiebaantjes met ruim een kwart gegroeid.

Het aantal starters was vorige maand vrijwel gelijk aan dat in juli 2021: 20.796, oftewel 3% meer, blijkt uit het trendrapport van de KVK over juli. Het aantal stoppers was met 9.593 6% hoger dan een jaar eerder. Per 1 augustus telde het Handelsregister 2.269.310 inschrijvingen, wat 5% meer is dan een jaar geleden. Het aantal faillissementen blijft laag en kwam uit op 127, in lijn met het gemiddelde van 133 van het afgelopen jaar. Volgens hoogleraar Erik Stam (Strategie, Organisatie en Ondernemerschap) spelen er ongunstige trends: ‘We zien over het laatste jaar bijvoorbeeld een forse daling van het aantal nieuwe bedrijven in industrieel ontwerp en vormgeving, een substantieel deel van de creatieve zakelijke dienstverlening. Dit zou de innovatiekracht van de Nederlandse economie kunnen schaden.’

Enorme toename platformconstructies

Sterke groei is zichtbaar bij de particuliere beveiligers, waar het aantal starters met 146% is gegroeid vergeleken met juli 2021. Bij de ‘overige zakelijke dienstverlening’ is de toename van 181% bijna volledig te danken aan jongeren die zichzelf inschrijven voor een bijbaantje via een platformbedrijf. Dat aantal is in een jaar tijd gegroeid van 7.492 naar 9.613, een toename van 28%. ‘Het gaat om bijbaantjes: studenten, vakantiewerkers en jongeren die in hun in vrije uren werken. KVK ziet over de hele linie een enorme toename van deze platformconstructie. Als de activiteiten divers zijn, vallen deze jongeren onder de generieke categorie overige zakelijke dienstverlening.’

In de sector Gezondheidszorg is het aantal starters met 29% gegroeid vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. ‘We zien met name een opleving van het aantal starters in de dagopvang van zowel kinderen als ouderen en gehandicapten’, signaleert Stam. ‘Na de lockdowns zijn meer mensen weer op kantoor gaan werken en begint de behoefte aan opvang buitenshuis toe te nemen.’