Bedrijven staken productie door hoge energieprijzen

Steeds meer bedrijven schroeven de productie terug of vallen zelfs stil. Door de hoge energieprijzen is het voor hen niet meer rendabel om te produceren. Daarover schrijft het Financieele Dagblad.

Vooral bedrijven die veel gas of elektriciteit gebruiken hebben het zwaar. Nystar meldde deze week dat het zijn zinkfabriek aan de Belgische grens gaat stilleggen. Eerder al sloot Aldel een deel van zijn aluminiumfabriek in Delfzijl, waardoor 120 mensen hun baan verloren. De methanolfabriek van OCI in Groningen ligt ook stil. Veel hoop voor de toekomst is er nog niet. De prijzen voor gas en elektriciteit lijkt voorlopig niet te dalen, en steunmaatregelen vanuit de overheid zijn dit kalenderjaar bijna onmogelijk.

17 keer zo hoog

De prijs voor gas — waaraan die van elektriciteit is gekoppeld — begon ruim een jaar geleden te stijgen. De crisis in Oekraïne en de aanhoudende droogte in Europa hebben de gasprijs nog verder opgestuwd. de hoogte ingejaagd. De prijs is nu 17 keer zo hoog als twee jaar geleden, schrijft het FD: het zogeheten TTF-contract voor een megawattuur kostte woensdag €226. In augustus 2020 was dat nog geen €14.

