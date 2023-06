Fiod heeft Nederlander op de korrel voor overtreding sanctiewet

Volgens het Financieele Dagblad onderzoekt de Fiod de betrokkenheid van een Nederlandse joint venture bij het betalen van miljoenen aan dividend aan een Russische oligarch. Arkadi Rotenberg, een persoonlijke vriend van Vladimir Poetin, staat al sinds 2014 op de sanctielijst van de Europese Unie.

De miljardair, een judomaatje van de Russische president, is grootaandeelhouder van Mostorest. Dit Russische wegenbouwconcern vormt samen met het Franse beursgenoteerde bouwbedrijf Vinci de joint venture Highway Operations. Highway Operations is gevestigd op Schiphol en zou miljoenen aan dividend hebben uitgekeerd aan Rotenberg. Als dat gebeurd is, betekent dit een overtreding van de Europese sanctiewetgeving tegen Russische oligarchen. Rotenberg staat daar al op sinds de annexatie van Rusland van de Krim in 2014. Met zijn bedrijf bouwde hij onder meer mee aan de brug die Rusland met de Krim verbindt.

Verhoord

Sinds 2017 is de 73-jarige Nederlander Jérôme van Z. bestuurder van Highway Operations. Hij bevestigt tegenover het FD dat hij door de Fiod is ondervraagd. De inmiddels vrijgelaten bestuurder stelt dat de verdenkingen tegen hem ‘volstrekt niet kloppen’. De Fiod meldde op 1 juni dat op woensdag 31 mei een man uit Oegstgeest was aangehouden vanwege het overtreden van de Sanctiewet. Zijn woning en twee bedrijfspanden in de gemeente Haarlemmermeer en Den Haag werden doorzocht. Er werd beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie.

Sanctiewet

Het strafrechtelijk onderzoek van de Fiod startte na een melding van de Douane. De verdachte is bestuurder van een onderneming, die enige jaren geleden aandelen van zijn onderneming uitgaf aan onder meer een Russisch bedrijf. De eigenaar van het Russische bedrijf stond voor de aandelenoverdracht al op de Europese sanctielijst. Binnen een half jaar werden er opnieuw aandelen uitgegeven waardoor het Russische bedrijf een meerderheidsbelang kreeg. De tegoeden die Jérôme van Z. ontving voor de aandelenoverdracht hadden bevroren moeten worden. Voor zover bekend is dit niet gebeurd waardoor er sprake is van overtreding van de Sanctiewet, aldus de Fiod.

Recentelijk werd het Russische bedrijf op de Europese sanctielijst geplaatst. Highway Operations keerde daarna ongeveer 19 miljoen euro dividend uit aan een dochteronderneming van het gesanctioneerde Russische bedrijf. Het uitkeren van dividend dat uiteindelijk toekomt aan een gesanctioneerd bedrijf is een overtreding van de Sanctiewet.

‘Geen overtreding’

Van Z stelt in het FD dat er geen Russische meerderheidsaandeelhouder is. ‘Het is gewoon ‘fiftyfifty’ verdeeld’, aldus de bestuurder., die in de krant zegt dat Rotenberg daarom ‘helemaal niks’ kan besluiten bij het Nederlandse bedrijf. Financiële verslagen van Mostotrest en Vinci lijken die lezing volgens het FD te ondersteunen. Zo maakt Vinci in het meest recente jaarverslag nog melding van een 50%-belang in de joint venture. Uit verdere publiek beschikbare informatie valt ook niet af te leiden of Mostotrest meer zeggenschap heeft in de joint venture. Volgens sanctierechtspecialist Yvo Amar is de uitleg van de Europese Commissie helder: pas als méér dan 50% in handen is van een gesanctioneerde valt dat bedrijf ook onder de sancties.

Bron: FD