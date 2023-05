Nederlands boekhoudkantoor op Amerikaanse sanctielijst

Pro Rata Solutions, een boekhoudkantoor voor zzp’ers, staat op de Amerikaanse sanctielijst voor Rusland. De eigenaar, Edwin Onno van Ingen, zou via een ander bedrijf meewerken aan de ontwikkeling van Russische kernwapens. Van Ingen noemt de beschuldigingen ‘volstrekte onzin’.

Volgens Washington werkt Van Ingen (58) via zijn bedrijf Ronin Management B.V. in Hillegom samen met Russische laboratoria die gericht zijn op het ontwikkelen van kernwapens. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën krijgt Van Ingen vaak de opdracht van Russische veiligheidsdiensten om wetenschappelijke technologieën en apparatuur in te kopen. Die verkoopt hij dan vervolgens door aan de Russen. Op die manier zou Van Ingen helpen te maskeren dat Rusland de echte inkoper is van de fabrikanten. Tegen Follow The Money zegt de Nederlander dat het nieuws hem heeft overvallen. Hij vindt het ‘onrechtvaardig’ dat hij op de sanctielijst is geplaats.

Eerste Nederlander

Naar eigen zeggen leverde Van Ingen – de eerste Nederlander op de Amerikaanse sanctielijst – onder meer ovens voor laboratoria en apparaten voor bijvoorbeeld de offshoresector aan Rusland. ‘Dat de Amerikanen daar nucleaire toepassingen van maken is volstrekte onzin’, laat hij in De Telegraaf optekenen. Dat hij nu geen zaken meer mag doen met Amerikaanse bedrijven zegt hem niet te raken. ‘Dat deed ik toch al niet.’

Administratiekantoor

Omdat Van Ingen met Ronin op de sanctielijst staat, hebben de Amerikanen ook twee andere bedrijven van Van Ingen op de lijst gezet. Eén is Pro Rata Solutions uit Hillegom, een administratie- en belastingadvieskantoor dat vooral voor zzp’ers werkt. Van Ingen werkte vijf jaar geleden mee aan een interview op de website van Visma.