Een op drie zzp’ers combineert vakantie met werk

Een op de drie zzp’ers is dit jaar op ‘workation’ geweest, blijkt uit onderzoek van Knab. Volgens de online bank, die 1.100 zzp’ers bevroeg, combineren zelfstandigen gemiddeld gedurende tweeënhalve week werken met een vakantie. ‘Een trend die door de coronacrisis een extra zetje heeft gekregen.’

De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat het zzp’ers voor de wind gaat. De drukte maakt vakantie extra belangrijk, aldus Knab. Van de ondervraagden zegt 85% vakantie nodig te hebben om mentaal fit te blijven. ‘Tegelijkertijd is een kwart van de zzp’ers wel bang dat ze door die vakantie werk – en dus inkomsten – mislopen. Een workation lijkt daarvoor de ideale oplossing.’

Vooral IT’ers kunnen werken op afstand

Die constructie is haalbaar voor 64%: die zegt het werk – in ieder geval deels – vanaf een vakantieadres te kunnen doen. ‘Een percentage dat flink verschilt per sector. In de bouw en horeca hebben veel minder ondernemers die optie. Respectievelijk 30% en 37% van de zzp’ers uit die sector zeggen vanaf een vakantieadres te kunnen werken.’ Van de ondernemers in de IT-sector geeft 90% aan hun werk grotendeels tijdens hun vakantie te kunnen doen. De sector zakelijke dienstverlening staat op de tweede plek met 83%.

Opdrachtgevers makkelijker

Door de coronacrisis zijn opdrachtgevers een stuk makkelijker gaan denken over werken op afstand, aldus Knab. ‘Waar opdrachtgevers voorheen nog weleens verlangden dat je minimaal een aantal dagen bij hen op kantoor kwam werken, vinden de meesten het nu prima als je je werk aanlevert vanuit het buitenland. Van alle zzp’ers die hun werk op afstand kunnen doen, geeft 87% aan dat hun opdrachtgever daar nu makkelijker over denkt dan vóór de pandemie.’