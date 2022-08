‘Laat box 2-vermogen meetellen voor eigen bijdrage Wlz’

Behalve box 3 mag de fiscale discussie zich ook weleens buigen over box 2, betogen econoom Berend Vos en jurist Ton Peters in het FD. ‘Vermogen wegsluizen via de spaargeld-bv is te simpel.’ Zo ontlopen ouderen met veel geld de eigen bijdrage voor de langdurige zorg.

Vos is oud-inspecteur bij de Belastingdienst, Peters vervult die functie op dit moment. Ze vinden dat de scheve verhouding tussen het belasten van inkomsten uit arbeid en dat uit vermogen deels kan worden hersteld door de ‘pretbox’ aan te pakken. ‘Het wegsluizen van vermogen naar deze pretbox is onrechtvaardig en draagt bij aan de groeiende, scheve vermogensongelijkheid in Nederland. Door de mogelijkheid jezelf als directeur–grootaandeelhouder een laag salaris toe te kennen, kan belastingheffing jarenlang worden uitgesteld. Daarnaast wordt in box 2 geschoven privé-vermogen, zolang het niet wordt uitgekeerd, op geen enkele wijze belast.’ Maar een grotere bron van onrechtvaardigheid vinden beiden dat box 2 niet meetelt bij het bepalen van de zorgtoeslag, huurtoeslag en de eigen bijdrage aan de zorg vallend onder de Wet langdurige zorg.

Aantrekkelijke route voor belastingontwijking

Vooral dat laatste is de twee een doorn in het oog: ‘Dat rijke ouderen dan de mogelijkheid hebben de eigen zorgbijdrage te minimaliseren, en anderszins box 2 oneigenlijk te gebruiken, is onredelijk. Er is dus alle reden om deze box aan te pakken, zeker nu deze door diverse notariaten en fiscaal-advieskantoren wordt aangeprezen als aantrekkelijk spaarpotje en aantrekkelijke route voor het ontwijken van belasting, en voor het ontlopen van de eigen bijdrage voor de Wlz.’ Wat Vos en Peters betreft wordt box 2 meegeteld voor die eigen bijdrage en bovendien onder de nieuwe rendementsheffing gebracht. ‘Op deze manier kan de zorg ruimer worden gefinancierd, met name door de draagkrachtigen onder ons, en wordt tegelijkertijd de vermogensongelijkheid een stukje kleiner.’

Bron: FD