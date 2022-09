Seniorenorganisaties steunen pensioenverzet Pieter Lakeman

Het verzet van voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie SOBI tegen de pensioenaanpak van De Nederlandsche Bank (DNB) krijgt steun van zeven seniorenorganisaties. Zij gaan Lakeman in zijn gevecht financieel steunen en beginnen een crowdfunding actie.

Onlangs nam de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam een klacht van Lakeman tegen het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) in behandeling. Op 27 oktober 2022 is de besloten rechtszitting. Volgens Lakeman hanteert PME in het jaarverslag 2021 onder dwang van De Nederlandsche Bank (DNB) een te lage rekenrente. Daardoor vallen het resultaat en eigen vermogen veel te laag uit en worden pensioenontvangers, premiebetalende werknemers en bij het fonds aangesloten ondernemingen jaarlijks voor miljarden euro’s benadeeld. Lakeman stelt dat dit voor vrijwel alle pensioenfondsen geldt. In totaal gaat het om tientallen miljarden euro’s te laag berekend resultaat en eigen vermogen.

Bulken van het geld

De seniorenorganisaties KBO-Brabant, KBO Gelderland, KBO Limburg, KBO Noord-Holland en KBO Overijssel plus de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en de Stichting PensioenBehoud delen de analyse van Lakeman dat pensioenfondsen bulken van het geld en wel degelijk in staat waren en zijn om de pensioenopbouw en -uitkeringen volledig te indexeren. DNB wekt naar hun mening op basis van onjuiste uitgangspunten de indruk dat een volledige indexatie onverantwoord zou zijn. Het kan wel degelijk, zeggen Lakeman en de seniorenorganisaties. Zij menen dat door toedoen van DNB en de overheid werknemers en ontvangers van pensioenuitkeringen zwaar tekort worden gedaan.

14 jaar

Het verzoekschrift bij de Ondernemingskamer is door Lakeman mede namens een aantal pensioenontvangers en premiebetalers ingediend. Lakeman c.s. wordt bij deze procedure gesteund door advocaat Jos Wouters en pensioendeskundige Rob de Brouwer. Als de zaak zou worden gewonnen, staat volgens hem vast dat de Nederlandse regering en DNB jarenlang de Europese pensioenrichtlijn verkeerd hebben laten toepassen. De meeste pensioenfondsen hebben dan 14 jaar achtereen de pensioenuitkeringen en de pensioenopbouw van werkenden ten onrechte niet geïndexeerd.