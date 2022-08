Ondernemingskamer buigt zich over klacht Lakeman tegen jaarrekening pensioenfonds metalektro

De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam gaat een klacht van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (Sobi) over de jaarrekening van het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) in behandeling nemen. DNB dwingt te rekenen met een veel te lage rente, betoogt voorzitter Pieter Lakeman.

Pensioenfondsen moeten kunnen laten zien dat zij genoeg in kas hebben om aan al hun toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Daarvoor moeten zij hun eigen vermogen waarderen tegen een vastgestelde rente. Is de rente laag, dan moet er vanwege het lagere verwachte rendement meer eigen vermogen worden aangehouden dan wanneer die rente hoog is. Dat vertaalt zich in een lagere dekkingsgraad en geen indexatie of zelfs korting op pensioenuitkeringen.

Miljarden nadeel

DNB schrijft voor dat pensioenfondsen met een wel heel lage rente moeten cijferen, vindt Sobi-voorzitter Pieter Lakeman. Hij was in het verleden al goed voor tal van klacht- en (tucht)rechtszaken tegen bedrijven als Aegon en Deloitte en vergaarde de meeste bekendheid met zijn oproep aan DSB-klanten om hun spaargeld van de bank te halen. Nog geen drie weken later was DSB Bank failliet. Lakeman stelt nu dat PME in het jaarverslag 2021 onder dwang van DNB een te lage rekenrente hanteert. ‘Daardoor vallen het resultaat en eigen vermogen veel te laag uit en worden pensioenontvangers, premiebetalende werknemers en bij het fonds aangesloten ondernemingen jaarlijks voor miljarden euro’s benadeeld.’ Lakeman vraagt de Ondernemingskamer de jaarrekening te vernietigen en te laten vervangen door een jaarrekening waarin het beleggingsresultaat wél een rol speelt bij de vaststelling van de rekenrente. Accountant EY van PME heeft tot 6 oktober de tijd om schriftelijk een standpunt bij de griffie in te dienen.

Lakeman wil dat de ondernemingskamer ook de jaarrekeningen van het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) en het Pensioenfonds voor de Bouw onder de loep neemt. Daarover wordt later een besluit genomen.

Het gat tussen 0,6 procent en 6 procent

De rekenrente moet volgens Europese regelgeving vastgesteld worden, betoogt Lakeman, waarbij rekening gehouden moet worden met het beleggingsrendement. Maar DNB verplicht pensioenfondsen de regels te overtreden, vindt hij. ‘Daardoor vallen het resultaat en het eigen vermogen in totaal vele tientallen miljarden euro’s te laag uit.’ De rentetermijnstructuur pensioenfondsen nu moeten hanteren, kent een onjuiste grondslag en is niet in lijn is met de Europese IORP II-richtlijn, aldus Lakeman. ‘De in het boekjaar 2021 toegepaste rekenrente bedroeg minder dan 0,6 procent terwijl het gemiddelde beleggingsrendement van de Nederlandse pensioenfondsen al tientallen jaren méér dan 6 procent bedraagt.’ De pensioenfondsen ‘bulken van het geld’ en kunnen volgens Sobi-voorzitter alle pensioenuitkeringen volledig indexeren en de te betalen premies verlagen. ‘Terwijl DNB op basis van onjuiste uitgangspunten beweert dat volledig indexeren onverantwoord zou zijn, is de realiteit dat het wel degelijk kan en dat pensioenfondsen door DNB gedwongen worden premiebetalers en ontvangers van pensioenuitkeringen tekort te doen.’