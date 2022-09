Tweede Kamer mort over excessief lenen; gaat waarschijnlijk wel akkoord.

Het vorige kabinet wilde het bedrag dat dga’s van hun bv kunnen lenen maximeren op vijf ton. Het huidige kabinet legt de grens bij zeven ton. De Tweede Kamer morde woensdagavond over het wetsvoorstel, dat waarschijnlijk wel gewoon per 1 januari 2023 van kracht wordt.

D66-Kamerlid Romke de Jong legde de vinger op de zere plek. Hij is zelf ondernemer (uitbater van een ijsfabriek) en zei tijdens het debat in de Tweede Kamer over de Wet Excessief Lenen dat er niet veel andere zakelijke redenen om uit de eigen bv te lenen zijn ‘behalve het fiscale voordeel’. Door grote bedragen te lenen van de eigen bv kunnen directeur-grootaandeelhouders (dga’s) en aanmerkelijk belanghouders (met meer dan 5% van de aandelen in een bv) belastingbetaling uitstellen. Over het geleende bedrag hoeven zij, anders wanneer het als dividend is uitgekeerd, geen belasting te betalen.

Twee ton meer

Het vorige kabinet wilde paal en perk stellen aan deze fiscale constructie nadat de schuld van ondernemers aan de eigen bv in tien jaar tijd explodeerde van €20 mrd naar €60 mrd. Er zou nog maximaal 5 ton van de eigen bv mogen worden geleend. Alles daarboven zou worden belast als inkomsten uit winstuitkering. Het huidige kabinet heeft de grens echter hoger gelegd, bij 7 ton, lenen voor de aankoop van een eigen woning uitgezonderd. De linkse partijen in de Tweede Kamer toonden zich daar verbolgen over. ‘Waarom eerst een stapje vooruit en dan weer terug?’, aldus GroenLinks-kamerlid Maatoug. ‘Niet iedere groep krijgt zo makkelijk cadeautjes van het kabinet.’ De linkse oppositie stelt een grens op €17.500 voor.

Coaltiebelangen

Ook D66 en ChristenUnie vinden het wetsvoorstel niet ver genoeg gaan. Maar ze steunen het wel. Anders riskeren ze namelijk ruzie met de andere coalitiepartijen CDA en VVD. Die staan pontificaal achter de grens van zeven ton. Beide partijen vrezen dat ondernemers in de problemen komen als zij abrupt hun lening moeten aflossen, of belasting over dat bedrag moeten betalen. Als de wet volgend jaar ingaat, geldt die immers ook voor leningen die al uitstaan. Lenen van de eigen bv is ‘volkomen legitiem’, aldus de VVD.

‘Ingecalculeerd’

Staatssecretaris Van Rij denkt niet dat ondernemers in de knel kunnen komen als de nieuwe wet op 1 januari 2023 ingaat. Het wetsvoorstel hangt immers al jaren boven de markt en ondernemers hebben er op kunnen anticiperen door alvast af te lossen of te herfinancieren. Ondanks corona en de hoge energieprijzen is de winstontwikkeling van bedrijven ‘heel goed geweest’. De meesten zouden prima alternatieve financiering moeten kunnen vinden, aldus de bewindsman.