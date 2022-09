Meerwaarde loonkostenvoordelen lang niet altijd duidelijk

Minister Van Gennip van Sociale Zaken heeft een rapport met een evaluatie van de loonkostenvoordelen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) naar de Tweede Kamer gestuurd. De loonkostenvoordelen zijn met ingang van 1 januari 2018 ingevoerd. Onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek concludeert dat het effect van de loonkostenvoordelen op de werkgelegenheid niet altijd helder is.

De centrale vraag was in hoeverre de loonkostenvoordelen doeltreffend en doelmatig zijn. De evaluatie laat naar het oordeel van de minister een gemengd beeld zien van de werking van de loonkostenvoordelen en laat zien dat het niet altijd mogelijk is om harde conclusies te trekken.

Een relevante uitkomst is dat het LKV ouderen geen significant effect heeft op de werkgelegenheid van de doelgroep. Voor het LKV banenafspraak en het LKV arbeidsgehandicapten kunnen hierover geen harde uitspraken worden gedaan, vanwege het ontbreken van een goede controlegroep. Hierbij hebben de onderzoekers dus niet kunnen vaststellen dat er géén significant effect is voor de werkgelegenheid van deze groepen.

Een andere uitkomst is dat de loonkostenvoordelen wel belangrijk zijn voor in het in dienst houden van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Zo blijft een werknemer waarvoor een werkgever loonkostenvoordeel ontvangt gemiddeld langer in dienst dan een vergelijkbare werknemer waarvoor een werkgever geen loonkostenvoordeel ontvangt. De minister is daarom van oordeel dat de loonkostenvoordelen voor arbeidsgehandicapten en voor mensen in de banenafspraak daarmee een belangrijke rol spelen in het in dienst nemen én houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Aanbiedingsbrief evaluatierapport loonkostenvoordelen