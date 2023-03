Internetconsultatie over voorstel om lage-inkomensvoordeel af te schaffen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een internetconsultatie gestart over een wetsvoorstel waarmee het lage-inkomensvoordeel uit de Wtl wordt afgeschaft per 1 januari 2025. Daarnaast worden er een aantal verbeteringen in de werking van de loonkostenvoordelen voorgesteld per 1 januari 2026.

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) regelt een aantal financiële tegemoetkomingen voor werkgevers die mensen in dienst nemen die een steuntje in de rug nodig hebben om aan het werk te gaan. Het wetsvoorstel schaft het lage-inkomensvoordeel (LIV) af per 1 januari 2025 vanwege de beperkte effectiviteit van deze regeling.

Wijzigingen LKV

Verder voert het wetsvoorstel drie wijzigingen door in de werking van de loonkostenvoordelen (LKV). De eerste verbetering is de mogelijkheid om de resterende duur van een loonkostenvoordeel bij een wisseling van werkgever mee te nemen naar de nieuwe werkgever. Ten tweede kunnen werknemers in alle gevallen de doelgroepverklaring aanvragen bij UWV. Nu is dat in sommige gevallen de gemeente. Ten derde worden de voorwaarden van het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer aangepast zodat werkgevers vaker recht hebben op dit loonkostenvoordeel. Tot slot maakt het wetsvoorstel een paar technische verbeteringen in de Wtl.

De consultatie is hier te vinden en staat tot en met 20 april open voor reacties.