AV3 2022| ‘Automatiseren draagt bij aan het werkplezier’

De persoonlijke benadering en proactieve adviezen. Daarom kiezen ondernemers voor bedrijfsadviseurs MKB Gottmer & Partners. Echter, de basis die daaraan ten grondslag ligt, is een up-to-date boekhouding. ‘Meer dan 99 procent van onze klanten werkt met SnelStart.’

Een e-mail heeft nog nooit een probleem opgelost: dat doet persoonlijk contact, vindt belastingconsulent en bedrijfsadviseur Niels Gottmer. ‘Maar gegevens aanleveren per mail – of liever nog in het boekhoudprogramma SnelStart – zorgt er wel voor dat wij een gedegen advies kunnen geven op basis van de cijfers in realtime. Een voorbeeld? We zagen dat een schoonmaakbedrijf werkte met vaste abonnementsprijzen voor hun klanten. De facturen maakten ze op in Excel. Dat is foutgevoelig en het kost onnodig veel tijd. Nu gaat het vrijwel automatisch via SnelStart en hebben ze er geen omkijken meer naar.’

Niels Gottmer: ‘Met Snelstart wordt de administratie voor ondernemers echt makkelijk’

Praktijkervaring

Al ruim twintig jaar adviseert administratie- en advieskantoor Gottmer & Partners MKB-bedrijven in Beverwijk en de wijde omgeving. ‘Mijn vader heeft een aantal MKB-bedrijven gehad en heeft als ondernemer zowel hoge pieken als diepe dalen doorgemaakt’, vertelt Gottmer. ‘Toen hij in 1996 voor een gesprek bij de bank kwam, zei de directeur: “Met al jouw praktijkervaring zou jij een goede MKB-bedrijfsadviseur zijn.” Een paar weken later stond er daadwerkelijk een zelfstandige voor de deur die graag advies wilde over zijn slijterij. Daarna volgden meer ondernemers. Maar om goed advies te kunnen geven, merkte mijn vader al snel, moet de administratie op orde zijn. Vier jaar later was het administratiekantoor een feit en nog eens vier jaar later ben ik bij het kantoor begonnen.’

Lekker makkelijk

Vanaf de allereerste beginjaren maakt het kantoor al gebruik van SnelStart. ‘Vanwege de gebruiksvriendelijkheid zagen we direct de voordelen in’, vertelt Gottmer, inmiddels vennoot van het advieskantoor. ‘Ik vind het bijvoorbeeld duidelijk voor klanten dat er niet wordt gewerkt met accountantsjargon als debet en credit, maar met begrijpelijke termen als ‘uitgegeven’ en ‘ontvangen’. Ook kan de ondernemer veel handelingen automatiseren, zoals het automatisch inlezen van bankafschriften. Verder geeft het dashboard ondernemers meteen overzicht van onder meer omzet en resultaat, het aantal openstaande facturen en hoeveel BTW ze naar verwachting moeten betalen. Dat maakt administratie doen echt lekker makkelijk.’

Blije ondernemers

Nagenoeg iedere klant van Gottmer en Partners gebruikt inmiddels SnelStart. Gottmer: ‘We verplichten het niet, maar als wij het voorstellen, durven de meeste ondernemers de sprong wel te wagen. Dat komt ook door onze vertrouwensrelatie: ik weet vaak meer van mijn klanten dan hun huisarts. Sommige zijn aanvankelijk nog sceptisch, zeker als ze de administratie al jarenlang op een andere manier doen. Daarom plannen we ook altijd een persoonlijke sessie in om klanten wegwijs te maken in het programma. Als ze dan eenmaal merken wat er allemaal kan en hoeveel gemak het geeft dat facturen maken of kortingen invoeren niet meer handmatig hoeft, zijn ze zo blij als een kind.’

Dat kan beter

Dat komt ook omdat klanten profiteren van de uitgebreide kennis die Gottmer en Partners heeft van het programma. Daar komt de persoonlijke benadering weer om de hoek kijken: ‘Omdat we alle ins en outs kennen, kunnen we klanten steeds wijzen op een slimmere aanpak’, vertelt Gottmer. ‘Zo doen veel ondernemers hun betalingen via de bank, terwijl dat vanuit SnelStart veel makkelijker kan: de gegevens van de leverancier en de factuur zijn al ingelezen met de scan-en-herkenfunctie, dus is de kans op fouten veel kleiner. De ondernemer hoeft alleen nog maar aan te geven wanneer de betaling moet worden uitgevoerd.’

Veilig gevoel

De administratie doen wordt voor de ondernemer zo wel heel eenvoudig en gebruiksvriendelijk. ‘Dat is ook precies de bedoeling’, lacht de bedrijfsadviseur. ‘Het kost minder tijd, en ook minder zorgen: ondernemers hoeven niet meer elk bonnetje te bewaren, maar maken direct een foto en zetten die in het systeem. Tot slot is het werken in de cloud natuurlijk een stuk veiliger: als de harde schijf crasht of er is een inbraak geweest, is de klant niet meer zijn complete administratie kwijt. Dat geeft een veilig gevoel. Het automatiseren van de administratie draagt enorm bij aan het werkplezier. Zowel voor onze klanten als voor onszelf.’

Proactief adviseren

Ook voor het kantoor levert het werken met SnelStart veel op. ‘Door het gemak houden de meeste ondernemers hun administratie nu wekelijks of maandelijks bij. Voor ons betekent dit een veel constantere werkdruk en geen piekdrukte meer rond de BTW-kwartaalaangiftes. Bovendien kunnen we veel beter proactief adviseren, omdat de cijfers op orde zijn.’ Tot slot deelt Niels Gottmer als rechtgeaarde adviseur namelijk regelmatig ervaringen vanuit klanten en kantoor over de boekhoudsoftware. ‘Prettig is dat SnelStart daar echt mee aan de slag gaat. Het programma blijft zich zo ontwikkelen en meegroeien met onze behoeften. Dat maakt mijn werk ook weer een stuk leuker.’