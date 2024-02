Gemiddelde omzet accountants- en administratiekantoren licht omhoog

Accountants- en administratiekantoren met 5 tot 100 fte in dienst hebben vorig jaar een gemiddelde jaaromzet geboekt van 124.000 euro per fte, concludeert softwarebedrijf Simplicate uit het eigen Accountancy Benchmark Report. Dat is 5.000 euro hoger dan bij de vorige benchmark een half jaar geleden.

Simplicate deed onderzoek naar de prestaties van accountancykantoren op basis van een dataset van ruim 400 kantoren in Nederland. Accountantskantoren hebben gemiddeld per fte een omzet van 129.539 euro, administratiekantoren zitten met 114.749 euro wat lager. De omzet per fte neemt af naarmate het kantoor groter is, al boeken de 20 procent grootste kantoren met 172.000 euro per fte juist weer een duidelijk bovengemiddelde omzet.

Gemiddeld uurtarief nadert 100 euro

De gemiddelde productiviteit (roosteruren min verlofuren) ligt op 71 procent. Accountantskantoren behalen een gemiddelde productiviteit van 70 procent, administratiekantoren zitten op 73 procent. ‘In de berekening is uitgegaan van het aantal klanturen afgezet tegen het totaal fte. Dat is inclusief indirecte medewerkers die niet direct voor klanten werken.’ Volgens het onderzoek is de productiviteit bij de 20 procent grootste kantoren met 79 procent duidelijk hoger, al laten de resultaten ook hier zien dat de productiviteit juist daalt naarmate er meer fte in dienst zijn (van 73 procent bij kantoren tot 10 fte naar 65 procent bij kantoren tussen de 20 en 100 fte).

Een accountantskantoor declareert gemiddeld 107,39 euro per medewerker per uur. Bij administratiekantoren ligt het uurtarief op 84,71 euro. Het gemiddelde over de hele groep nadert met 98,91 de grens van de 100 euro. In juli lag het gemiddelde nog net boven de 95 euro.