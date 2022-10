EU breidt zwarte lijst met belastingparadijzen uit

Ook Anguilla, de Bahama’s en de Turks- en Caicoseilanden gelden als belastingparadijs. Ze staan op de zwarte lijst van de EU met landen die belastingontduiking of -ontwijking faciliteren.

Er staan nu twaalf landen of gebieden op de lijst. Zij werken volgens de EU-ministers van Financiën niet mee aan de strijd tegen belastingontduiking en -ontwijking. Zo heffen zij vaak geen of nauwelijks vennootschapsbelasting. Het gaat bijvoorbeeld om het Amerikaans Samoa, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad en Tobago en de Amerikaanse Maagdeneilanden.

Zwalkend beleid

Opvallend is dat Anguilla vorig jaar nog verwijderd werd van de zwarte lijst. Dat kwam de EU op kritiek te staan van onder meer Oxfam. Er wordt sowieso getwijfeld aan het nut van de lijst. Er zouden tal van sluiproutes voor belastingontduikers en -ontwijkers zijn. Ook vinden criticasters het schijnheilig dat EU-landen zelf niet op de zwarte lijst kunnen komen. Het beleid lijkt ook nogal zwalkend: de Bahama’s werden in maart 2018 op de lijst gezet om er twee maanden later weer vanaf te worden gehaald.