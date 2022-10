Rapper beschuldigt accountant BDO van malversaties

Fat Joe beschuldigt zijn voormalige accountant. Die zou duizenden dollars hebben verduisterd uit naam van de rapper en zijn vrouw. Ook zou hij geprobeerd hebben sporen uit te wissen.

Volgens bronnen zou de verdenking van Fat Joe zijn begonnen nadat zijn registeraccountant, werkzaam bij BDO, een assistente had ontslagen. De 52-jarige muzikant verklaarde dat hij kort daarna onregelmatigheden begon op te merken. Er zouden verschillende American Express-rekeningen zijn geopend onder de naam van de vrouw van de rapper zonder medeweten van het echtpaar. Er zouden vervolgens bedragen zijn afgeschreven, waaronder 40.000 dollar voor Uber ritten, UberEats bestellingen en collegegeld voor de dochter van de ontslagen assistente van de accountant.

Eerdere problemen

Fat Joe raakte pas echt in paniek toen bij een van zijn bedrijven circa 300.000 dollar miste. De BDO-accountant zou zijn malversaties hebben proberen te verbergen met een financiële piramideconstructie. De rapper had al eerder boekhoudkundige problemen. In 2012 pleitte hij schuldig aan belastingontduiking na het niet betalen van 700.000 dollar inkomstenbelasting. Destijds nam de rapper de verantwoording op zich door te stellen dat hij destijds met een nieuwe accountant had gewerkt. Die had verzuimd zijn belastingaanslagen te betalen. De muzikant moest vier maanden naar de cel.