Donald Trump is een fanatiek golfer. Een nieuw boek verklaart de presidentskandidaat vanuit zijn gedrag op de green. Conclusie van de auteur: Trump speelt vals ‘als een maffia-accountant’.

In Commander in Cheat: how golf explains Trump schrijft auteur Rick Reilly 244 pagina’s over de Donald Trump als golfer. De presidentskandidaat is gek van het spelletje. Tijdens zijn presidentschap (2016-2020) stond hij maar liefst 177 dagen op een golfbaan, zo’n 20 procent van de tijd die hij doorbracht in het Witte Huis. Wie de uitdager van Joe Biden beter wil begrijpen, leert veel door het gedrag van Trump van hole 1 tot hole 18 te volgen. Hij schept graag op over zijn vele overwinningen en claimt een onwaarschijnlijk lage handicap van 2,8.

Pele

Trump gebruikt zijn ‘golfsuccessen’ ook in zijn campagne. Hij noemt zichzelf graag een winnaar en verwijst naar de 18 toernooizeges die hij heeft geboekt. ‘Maar Trump heeft nog nooit gewonnen op een baan waar hij niet de eigenaar van is,’ aldus Reilly. ‘Als hij weer een golf course heeft gekocht, speelt hij de eerste ronde solo en noemt dat het clubrecord.’ Tijdens wedstrijden schuwt hij geen middel om zogenaamd met het minst aantal slagen te eindigen. Zo rijdt hij in een opgevoerd golfkarretje zodat hij veel eerder bij de green is en hij het balletje van zijn tegenstander in de bunker kan schoppen, of zijn eigen eruit. (Zijn caddies noemen hem ‘Pele’). Reilly: ‘Het doet Trump niets. Hij speelt vals, of er iemand kijkt of niet, of de ander het leuk vindt of niet. Hij fleste de boel toen hij tegen Tiger Woods speelde. He cheats like a mafia accountant.’

Wielrenbroek

‘Golf is al een wielrenbroek. Het zegt veel over een man,’ zegt Reilly die meent dat Trumps gedrag op de golfbaan veel zegt over de mens die hij is. ‘Het gaat hem niet om geld, het gaat hem niet om roem, het gaat hem zelfs niet om het spelletje. Hij wil gewoon winnen, laten zien dat hij beter is dan jij,’ aldus de auteur: Om eraan toe te voegen: ‘Maar hij heeft nog nooit goed gewonnen als er tv-camera’s bij waren, sterker nog, dan eindigde hij meestal ergens onderaan.’

Meyer Lansky

Donald Trump mag spélen als een mafia-accountant, er is maar één man die zich echt mafia-accountant mocht noemen. Dat was Meyer Lansky (1902-1983). Hij gebruikte Zwitserse bankrekeningen en lege vennootschappen om geld wit te wassen en de enorme rijkdom van de maffia voor de FBI te verbergen. Hij stond bekend om zijn zakelijk vernuft en richtte casino’s op in de VS en daarbuiten. Hoewel hij bijna een halve eeuw betrokken was bij de georganiseerde misdaad, was het ernstigste waarvoor hij ooit werd veroordeeld illegaal gokken in 1953. Het kostte hem twee maanden cel.

