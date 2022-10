Vergoeding voor afgelaste evenementen wegens corona

Organisatoren van evenementen die eerder dit jaar niet doorgingen vanwege de coronamaatregelen komen mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming, meldt de RVO. Het gaat om de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22), die inmiddels ook is opengesteld. Organisatoren hebben tot 28 december 2022 17u om een aanvraag in te dienen.

Voorwaarden

SEG22 vergoedt een deel van de kosten als het evenement is afgelast vanwege een evenementenverbod van de Rijksoverheid. Organisatoren hebben recht op SEG22 als de startdatum van het afgelaste evenement viel in de periode 1 januari tot en met 8 maart. Het gaat om evenementen die bestemd waren voor publiek en maximaal 14 dagen duurden. De kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten ten minste € 2.500 bedragen. Een volledig overzicht van de voorwaarden is te vinden op de website van de RVO.

Hoogte subsidie

De RVO vergoed maximaal 90% van de gemaakte kosten. Voor het resterende bedrag kan een lening worden afgesloten. Daarover betaal je jaarlijks 2% rente. Niet voor alle uitgaven kan SEG22-subsidie worden aangevraagd. Vaste kosten, zoals loonkosten of de huur van een bedrijfspand, worden niet vergoed.

Meer informatie:

Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22)