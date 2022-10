Huizenmarkt kentert: volgend jaar geen prijsstijging maar daling

ABN Amro voorziet in 2023 een daling van de huizenprijzen met 2,5 procent. Eerdere prognoses gingen nog uit van een stijging van 2,5 procent. Een groot effect op de economie zal dit niet hebben, denkt ook DNB.

‘Door de hoge energieprijzen, de dalende koopkracht en de gestegen hypotheekrente verslechtert het sentiment op de woningmarkt en komen transacties lastiger tot stand’, stelt ABN Amro in zijn donderdag gepubliceerde Woningmarktmonitor.

Slecht derde kwartaal

Rabobank zei vorige maand nog te verwachten dat de huizenprijzen in 2023 met 3 procent zouden stijgen. De bank kwam met zijn voorspelling voordat de vereniging van makelaars NVM een forse prijsdaling bekend maakte. Huizen werden in het derde kwartaal van 2022 bijna 6 procent goedkoper. Overigens denkt de NVM dat over het hele jaar nog wel een plus van 2 procent wordt geboekt. Maar volgend jaar komt er, zo denken steeds meer experts, een einde aan een periode van ongekende waardestijgingen. De afgelopen jaren stegen huizenprijzen tot wel 20 procent.

Minder transacties

In de eerste acht maanden van 2022 zijn ook aanzienlijk minder woningen van eigenaar veranderd. Het aantal transacties daalde met ruim 20 procent. Dit cijfer zegt echter niet veel: dalen de huizenprijzen, dan valt een stijging van het aantal transacties te verwachten, zo meent ABN Amro. In 2023 voorziet de bank 1 procent minder transacties dan in 2022.

DNB bezorgd

De Nederlandsche Bank is bezorgd over de dalende huizenprijzen. DNB-president Klaas Knot voorziet problemen bij huishoudens die kortgeleden tegen een hoge prijs zijn ingestapt en een lening met variabele (en nu dus gestegen) rente afsloten. Dit is echter geen grote groep: het merendeel van de huizenbezitters kiest ervoor de rente voor een lange periode vast te zetten. ABN Amro stelt dat de huidige hypotheekrente (van rond 4% voor een tienjarige lening) historisch gezien nog altijd laag is. Bovendien zal die naar verwachting van ABN Amro niet veel verder stijgen.

Huren stijgen

De prijzen van huurwoningen in de vrije sector zijn afgelopen kwartaal in de vijf grootste steden van het land juist fors opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van huurplatform Pararius. In Amsterdam stegen de prijzen gemiddeld met 10,3 procent in vergelijking met een jaar eerder. Nieuwe huurders betalen voor een vierkante meter gemiddeld 25,24 euro per maand. In Utrecht is dat 20,23 euro (+6,5%). In Rotterdam, Den Haag en Eindhoven liggen de gemiddelde prijzen tussen de 17 en 18 euro per vierkante meter. De prijzen zijn in alle drie de steden hoger dan een jaar geleden. Vooral in de Brabantse stad werd huren duurder, met een plus van 9,1 procent. Gemeten over heel Nederland was de gemiddelde prijs voor een vierkante meter in het derde kwartaal 16,90 euro. Dat was 0,6 procent hoger dan een jaar eerder, maar juist ietsje lager dan in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar.