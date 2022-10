Opnieuw succes voor ondernemer die protesteert tegen NOW-afwijzing wegens vergeten vinkje

Een apotheek heeft met succes bezwaar gemaakt tegen het afwijzen van een NOW-aanvraag wegens een vergeten vinkje. Het UWV is van de verkeerde belastingaangifte uitgegaan, oordeelt de rechtbank, en mag daardoor de fout bij twijfel niet aan de ondernemer tegenwerpen.

Een apotheek doet in augustus vorig jaar een NOW 6-aanvraag, maar die wordt afgewezen: op het loonheffingsnummer in de aanvraag is geen loonaangifte over de maand februari 2021 gedaan. In de procedure bij de rechtbank verandert het UWV de motivering van het besluit; dat is op zichzelf al reden om het besluit te vernietigen. Maar moeten de rechtsgevolgen in stand blijven?

Eerste aangifte verkeerd verwerkt

Het UWV gaat uit van de loonaangifte zoals die op 20 april 2021 is ingediend. In eerste instantie was op 23 maart al loonaangifte gedaan, maar door een fout is die niet goed verwerkt. Dat de aangifte dus feitelijk na de deadline van 15 april was gedaan, is niet aan de apotheek te wijten. Het UWV gaat alsnog uit van de loongegevens over februari en die waren nul euro omdat de lonen niet als SV-loon zijn opgegeven. Pas in oktober is dat gecorrigeerd. Volgens de apotheek had de boekhouder per abuis geen vinkje gezet in de correctie van 20 april.

UWV nam verkeerde aangifte

De rechter oordeelt dat het UWV had moeten uitgaan van de loonaangifte zoals die uiterlijk op 15 april 2021 is ingediend. ‘Verweerder is echter uitgegaan van de (gecorrigeerde) loonaangifte van 20 april 2021, waarin het loon niet is aangevinkt als SV-loon. Verweerder had dienen uit te gaan van de loonaangifte van 23 maart 2021, waarbij van belang is of bij die aangifte het opgegeven loon al dan niet als SV-loon was aangevinkt.’

Bij twijfel niet tegenwerpen

Er moet een nieuw besluit worden genomen, vindt de rechtbank. Is de aangifte van maart niet meer te vinden, dan mag het UWV van de april-aangifte uitgaan, ‘maar hierbij aan eiseres niet tegenwerpen dat het loon niet was opgegeven als SV-loon’. ‘Bij twijfel, zoals in het onderhavige geval, of bij de niet meer te achterhalen loonaangifte van 23 maart 2021 al dan niet het vakje van SV-loon was aangevinkt, mag verweerder het handelen van eiseres in de nadien ingediende correctie loonaangifte van 20 april 2021 niet één op één toepassen op de eerdere situatie. Indien, zoals in het onderhavige geval waarschijnlijk het geval is, de gegevens van de aangifte van 23 maart 2021 niet meer voorhanden zijn en dus niet meer is vast te stellen of in dat geval het loon al dan niet als SV-loon was aangevinkt, zal verweerder ten voordele van eiseres dienen te beslissen. Daarbij weegt mee dat de Belastingdienst zelf eiseres niet (meer) nalatigheid verwijt, immers is haar verzuimboete door de Belastingdienst ingetrokken.’

Rechtbank Amsterdam, 16 augustus 2022 (gepubliceerd 24 oktober